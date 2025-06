Zürich (ots) -Der Vorstand von GastroSuisse hat Kareen Vaisbrot (47) zur neuen Direktorin des grössten Arbeitgeberverbandes für Hotellerie und Restauration in der Schweiz ernannt. Die erfahrene Rechtsanwältin mit langjähriger Führungserfahrung und einem breiten Netzwerk in Verband und Politik wird ihre Funktion spätestens am 1. Dezember 2025 antreten.Die 47-jährige Rechtsanwältin leitet bei Swissmem, dem führenden Verband für KMU und Grossfirmen der Schweizer Tech-Industrie, als Geschäftsleitungsmitglied seit zehn Jahren den Bereich Arbeitgeberpolitik. Sie verantwortet die politischen Kernthemen in arbeitgeberrelevanten und sozialpolitischen Belangen, die Pflege der Sozialpartnerschaft sowie die arbeitsrechtlichen Dienstleistungen. In dieser Funktion ist sie auch Mitglied des Suva-Rats, dem Führungsgremium des grössten Unfallversicherers der Schweiz. Kareen Vaisbrot ist schweizerisch-französische Doppelbürgerin, ihre Muttersprache ist Französisch, Deutsch spricht sie fliessend. Im Herbst schliesst sie an der Universität St. Gallen (HSG) ihr Certificate of Advanced Studies in Wirtschaft und Politik ab. Als ausgewiesene und langjährige Führungskraft verfügt sie über ein starkes Netzwerk in den Bereichen Verband, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor war sie während fünf Jahren bei Swissmem für die Romandie im selben Bereich zuständig. Vor ihrer Zeit bei Swissmem war Kareen Vaisbrot als freiberufliche Anwältin tätig.Der Vorstand von GastroSuisse stellt die Weichen für die Zukunft: Unter der versierten Leitung von Kareen Vaisbrot soll der Verband strategisch auf kommende Herausforderungen ausgerichtet und das Branchen- sowie Verbandsimage gestärkt werden. "Mit ihrer Persönlichkeit und ihrem ausgezeichneten Leistungsausweis bringt Kareen Vaisbrot alles mit, was es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht", betont Beat Imhof Präsident im Namen des gesamten Vorstandes. "Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Kareen Vaisbrot die Zukunft des Verbandes aktiv zu gestalten."GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Gegen 20 000 Mitglieder, davon rund 2500 Hotels, organisiert in 26 Kantonalverbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen Arbeitgeberverband an.Pressekontakt:GastroSuisse, Abteilung KommunikationTelefon 044 377 53 53,communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100932540