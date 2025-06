Paris (ots/PRNewswire) -Zwei neue Modelle mit integriertem Akku, kompaktem Design und erweiterten kreativen FunktionenXGIMI (https://de.xgimi.com/), eine weltweit führende Marke von Design- und preisgekrönten Projektoren, bringt mit der neuen MoGo 4 Serie zwei kompakte Projektoren auf den Markt: den MoGo 4 und den MoGo 4 Laser. Beide Modelle richten sich an Nutzerinnen und Nutzer, die auch unterwegs nicht auf ein vielseitiges Unterhaltungserlebnis verzichten möchten. Die Geräte wurden im Rahmen eines Launch-Events in Paris vorgestellt.Die Projektoren verfügen über ein besonders hochwertiges und kompaktes Design, integrierte Harman/Kardon Lautsprecher, einen integrierten Akku und weitere Neuerungen, wie etwa magnetische Filter für besondere Bildeffekte. Damit eignen sich die neuen MoGo 4 Projektoren beispielsweise für Filmabende auf dem Dach oder für Glamping-Fans. Beide Projektoren der MoGo 4 Serie wurden mit dem iF DESIGN AWARD 2025 ausgezeichnet.Technische Merkmale im ÜberblickMoGo 4- Bildqualität: 1080p-Full-HD, Helligkeit von 450 ISO-Lumen, Bilddiagonale bis zu 120 Zoll- Audio: Zwei integrierte 6-W-Harman/Kardon-Lautsprecher- Bedienung: Automatische Trapezkorrektur, 360°-Drehung, Infrarot-Mini-Fernbedienung- Integrierter Akku: Bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe (Eco-Modus), bis zu 6 Stunden Musik- Zusatzfunktionen:- Magnetischer Bildfilter ("Sunset" im Lieferumfang enthalten, weitere separat verfügbar)- Gestensteuerung zur Filterauswahl- Ambient-Modus: Nutzung als Bluetooth-Lautsprecher mit Lichteffekten- Abnehmbares TragebandMoGo 4 Laser- Display-Technologie: Dreifach-Laser, 550 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbraumabdeckung- Kontrastverhältnis: 1000:1- Ausstattung: Enthält alle vier verfügbaren Filter, Gestensteuerung, hochwertige Verarbeitung mit Aluminiumdetails- Akkulaufzeit: Vergleichbar mit MoGo 4- Design: Kompakter Aufbau, beleuchteter Sockel, metallverstärkte GehäuseseitenKonnektivität und SoftwareBeide Geräte laufen mit Google TV, unterstützen offiziell Netflix und bieten WLAN (WiFi 5), Bluetooth 5.1, HDMI (mit ARC) und USB-Anschlüsse. So lassen sich gängige Inhalte problemlos streamen und abspielen.Zubehör- PowerBase-Ständer: Stativ mit integrierter Powerbank (20.000 mAh), verdoppelt die Akkulaufzeit, magnetische Verbindung- Tragbarer Outdoor-Bildschirm: 70 Zoll, in unter einer Minute aufgebaut, knitterfreiPreise und VerfügbarkeitDie MoGo 4-Serie ist ab dem 12. Juni 2025 über XGIMI (https://de.xgimi.com/pages/mogo-4) und Amazon erhältlich:Modell Preis (EUR)MoGo 4 599MoGo 4 Laser 799Bundle: MoGo 4 + PowerBase 679Bundle: MoGo 4 Laser + PowerBase + Outdoor-Leinwand 949Beim Kauf eines Produkts aus der MoGo 4-Serie zwischen dem 12. Juni und dem 12. Juli 2025 erhalten Kundinnen und Kunden ein besonderes Geschenk dazu.Über XGIMI: Seit 2013 haben die hochmodernen XGIMI-Projektoren zahllosen Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ein wirklich immersives audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie Google, Harman Kardon und Texas Instruments baut XGIMI All-in-One-Entertainment-Geräte, die durch ihre nutzerorientierte Philosophie perfektioniert wurden. Durch branchenführende Innovationen, optimierte Setups und einzigartige Designs ist XGIMI stets bestrebt, die besten Heim- und tragbaren Projektoren zu entwickeln, damit jeder sie genießen kann. Erfahren Sie mehr unter XGIMI Projector Technology (https://us.xgimi.com/).www.schwartzpr.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2705089/image_5030946_13108835.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2705098/5357359/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xgimi-stellt-neue-mogo-4-serie-tragbarer-projektoren-vor-302478905.htmlPressekontakt:Pressekontakt Agentur,Schwartz Public Relations,Deniz Sahin / Alexander Seiche / Inka Kristen Wolf,Sendlinger Straße 42A,80331 München,Email: xgimi@schwartzpr.de,Tel. 089-211-871 -47 / -37 / -76Original-Content von: XGIMI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180015/6054202