Die US-Börsen steuern am Donnerstag auf moderate Verluste zu. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 42.702 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG 0,2 Prozent im Minus bei 21.813 Punkten Offenbar trauen die Anleger dem kleineren Fortschritt im amerikanisch-chinesischen Zollstreit weiter nicht recht über den Weg. Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump an, in den kommenden Wochen einseitig ...

