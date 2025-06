Voi Technology hat die öffentliche Ausschreibung für ein neues E-Bike-Sharing in Paris gewonnen. In diesem Zuge werden die Schweden in der französischen Hauptstadt 6.000 Elektro-Bikes bereitstellen. Voi Technology wurde von der Stadt Paris ausgewählt, im Rahmen des neuen E-Bike-Sharing-Programms in der französischen Hauptstadt 6.000 Elektrofahrräder bereitzustellen. "Mit diesem Auftrag - dem größten in der Geschichte von Voi - reiht sich Paris in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...