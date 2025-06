FSB-Chef Klaas Knot warnt: Die Krypto-Welt könnte bald ein systemisches Risiko für das Finanzsystem darstellen - vor allem wegen der Stablecoins und ihrer engen Verbindung zu US-Staatsanleihen. Die Hintergründe. Die Risiken aus dem Krypto-Sektor könnten bald eine neue Dimension erreichen. Das sagte der scheidende Vorsitzende des Finanzstabilitätsrats (FSB), Klaas Knot, in einer Rede in Madrid, so Bloomberg. "Lange haben wir argumentiert, dass Kryptowährungen keine systemische Gefahr darstellen. Aktuelle Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass wir einem Wendepunkt näherkommen", so Knot. Besonders im Fokus stehen dabei sogenannte Stablecoins, also digitale Währungen, die meist an den …