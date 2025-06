Nürnberg (ots) -Die neue Online-Plattform Agenturmarkt startet am 12. Juni 2025 und bietet Agenturen und Unternehmen erstmals eine zentrale Anlaufstelle für effizientes Matching und transparente Recherche. Auf www.agenturmarkt.de können Agenturen ihr Profil kostenfrei anlegen, Leistungen präsentieren und Kundenbewertungen sammeln. Mehr als 40.000 Agenturen sind zum Start auf der Plattform gelistet und haben die Möglichkeit, Fallstudien zu veröffentlichen, Bewertungen zu sammeln und im Magazin-Bereich Fachartikel zu publizieren.Unternehmen und Projektverantwortliche finden auf Agenturmarkt eine komfortable Such- und Vergleichsfunktion, mit der sich Agenturen nach Region, Leistungsbereich und Referenzen filtern lassen. Ein Bewertungssystem sowie veröffentlichte Fallstudien helfen dabei, passende Partner für Marketing-, Digital- oder Kommunikationsprojekte zu identifizieren."Mit Agenturmarkt schließen wir eine Lücke", erklärt Geschäftsführer Julius Maskow. "Bisher gab es keine neutrale Plattform, die Agenturen auf Augenhöhe präsentiert und Unternehmen gleichzeitig verlässliche Vergleichsinstrumente an die Hand gibt. Unser Anspruch ist es, Transparenz zu schaffen und den Auswahlprozess nachvollziehbar zu gestalten."Die Plattform wird von der TrustMarkt GmbH in Nürnberg herausgegeben. Agenturen profitieren in der Basisversion von kostenfreien Profilfunktionen und Verifizierungsoptionen. Agenturen, die ihre Sichtbarkeit weiter erhöhen möchten, können ab 69 € pro Monat ein Premium-Paket buchen: Dazu gehören ein Verifikationssiegel für die eigene Website, bevorzugte Platzierung in den Suchergebnissen sowie erweiterte Publishing-Rechte."Unser Ziel war es, Agenturen eine Bühne zu bieten, auf der sie ihre Expertise transparent präsentieren können", so Maskow weiter. "Gleichzeitig schaffen wir für Unternehmen ein Recherche-Tool, das sowohl Zeit spart als auch Sicherheit bei der Entscheidung für den richtigen Dienstleister bietet." Mehr Infos auf https://www.agenturmarkt.de/Über TrustMarkt GmbHDie TrustMarkt GmbH mit Sitz in Nürnberg betreibt seit 2025 die Plattform Agenturmarkt. Ziel des Unternehmens ist es, durch digitale Services Markttransparenz zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Kunden zu optimieren.Pressekontakt:TrustMarkt GmbHE-Mail: presse@agenturmarkt.deOriginal-Content von: Trustmarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180016/6054220