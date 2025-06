Fünf Top-Vermögensverwalter aus Deutschland, eine Warnung: "Es wird 2025 an den Börsen noch mal richtig rumpeln" Das sagt Frank Fischer, Chef der Fondsgesellschaft Shareholder Value. Diese Gefahr sieht er ebenso wie viele Anleger derzeit - und wie andere führende deutsche Finanzprofis auch. Das wurde deutlich beim exklusiven Roundtable von €uro am Sonntag mit Jens Ehrhardt (DJE Kapital), Hendrik Leber (Acatis), Michael Reuss (HRK Lunis), Georg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...