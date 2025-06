© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Am Mittwoch verteuerte sich die Aktie des Entwicklers von kleinen Kernkraftwerken Oklo um fast 30 Prozent. Jetzt nimmt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung vor - und schickt das Papier in den Keller.Die aufsehenerregenden Vertragsabschlüsse von Microsoft und Meta Platforms mit dem Energieversorger Constellation Energy, der in den USA einer der größten Betreiber von Atomkraftwerken ist, haben in den vergangenen Monaten einen Run auf Atom-Aktien ausgelöst. Unterstützt wird das Vorhaben, den rasant wachsenden Energiebedarf von Rechenzentren für KI mit Atomstrom zu decken, dabei auch von US-Präsident Donald Trump, der langfristig eine Vervierfachung der Erzeugungskapazitäten von gegenwärtig …