DJ EU verschiebt Start strengerer Bankenhandelsregeln um noch ein Jahr

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die Europäische Union verschiebt die Einführung strengerer globaler Regeln für Handelsgeschäfte von Banken um ein weiteres Jahr. Brüssel will gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische Kreditinstitute schaffen. In der EU sind Großbanken wie BNP Paribas und die Deutsche Bank ansässig, deren Handelsabteilungen im Investmentbanking benachteiligt sein könnten, wenn sie die Regeln noch vor ihren Konkurrenten jenseits des Atlantiks einhalten müssten.

Die EU-Kommission verabschiedete am Donnerstag einen Rechtsakt, der die Anwendung der sogenannten Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) für Banken auf Januar 2027 verschiebt. Zuvor hatte sie das Datum bereits auf den 1. Januar 2026 verschoben. Die Regeln setzen Leitplanken für die Kapital- und Meldepflichten von Banken für den Umgang mit den Risiken ihrer Kapitalmarktaktivitäten.

Die EU hat den Großteil der Regeln umgesetzt, die Teil des Basel-III-Reformpakets sind. Die 2017 eingeführten internationalen Bankenvorschriften wurden vom Basler Ausschuss als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 konzipiert. Mit ihnen soll die Risikomessung durch Banken und die Stresstests im Hinblick auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks verbessert und standardisiert werden.

Weil die Reformen seitens der US-Banken auf Widerstand stießen, schwächte die US-Notenbank schließlich ihren Ansatz ab. Unter der neuen Trump-Administration könnten die Regeln noch weiter abgeschwächt oder sogar ganz gestrichen werden. Das Vereinigte Königreich hat die Einführung seiner Version des Pakets im Januar verschoben, um den USA mehr Zeit für die Klärung ihres Ansatzes zu geben.

Die Kommission, die sich um die internationale Wettbewerbsgleichheit der EU-Banken sorgt, erklärte, die jetzige Entscheidung zur Verschiebung der Regeln beruhe auf Rückmeldungen aus einer kürzlich erfolgten öffentlichen Konsultation und ihrer eigenen Analyse. "Das Zögern andernorts ist besorgniserregend, aber die EU wird sich nicht an einem Wettlauf nach unten beteiligen", sagte Maria Luis Albuquerque, die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2025 10:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.