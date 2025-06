DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VERIZON COMM 17/27 US92343VDY74 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 2028 BACC US92343VER15 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 19/29 BAC1 US92343VEU44 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 20/30 BAC2 US92343VFE92 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 20/27 US92343VFF67 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 20/30 US92343VFX73 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 21/26 US92343VGG32 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMM 21/28 US92343VGH15 13.06.2025 HZE/EOT

VERIZON COMMUNIC. 2030 US92344GAM87 13.06.2025 HZE/EOT





