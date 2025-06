Das Wyss Center for Bio and Neuroengineering gibt mit Stolz die Ernennung von Craig Cook, dem ehemaligen Leiter der Abteilung Business Development Licensing des Zentrums, zum Chief Business Officer und Mitbegründer von ABILITY Neurotech SA bekannt, einem wegweisenden Spin-off-Unternehmen, das bahnbrechende Technologien im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) in klinische Anwendungen umsetzt.

Während seiner Tätigkeit beim Wyss Center spielte Craig Cook eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines soliden Rahmens für die Geschäftsentwicklung und bei der Positionierung der Organisation als Venture Builder im Bereich Neurotechnologie. Unter seiner Führung wurden sechs bahnbrechende Technologien erfolgreich in operative Start-up-Unternehmen ausgegliedert: Clee Medical SA Brainscape Medical SA Dataflight Ltd BrainQuant SA Aleos Bio SA und ABILITY Neurotech SA

Parallel dazu leitete Craig Cook die Integration von Start-ups wie Dandelion Science Corp. und dEEGtal Insights SA, wodurch unser Ökosystem im Bereich KI und Neurotechnologie gestärkt wurde. Er war außerdem an der Serie-A-Finanzierung von zwei mit dem Wyss Center verbundenen Unternehmen, Artiria Medical SA und Neurosoft Bioelectronics SA beteiligt und hat damit unser Engagement für Innovationen in der Frühphase weiter ausgebaut.

Craig tritt nun als Chief Business Officer und Mitbegründer bei ABILITY Neurotech SA ein und wird die Fundraising-Strategie und das operative Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Als Flaggschiff-Spin-off des Wyss Centers ist ABILITY Neurotech einzigartig positioniert, um eine wichtige Rolle an der Spitze der Revolution im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) zu spielen. ABILITY Neurotech bietet eine umfassende End-to-End-Lösung, die die Erfassung und Verarbeitung neuronaler Signale sowie deren nahtlose Integration in die klinische Praxis umfasst.

"Craig war ein Katalysator für unsere Mission", sagte Prof. Erwin Böttinger, Direktor des Wyss Centers. "Seine Vision und Energie haben nicht nur unser Ökosystem geprägt, sondern auch unsere Technologien näher an den Markt und an die Patienten gebracht, die sie benötigen. Ich freue mich darauf, die weitere Wirkung seiner Arbeit bei ABILITY Neurotech zu sehen."

Dr. Tracy Laabs Leiterin für Innovation und strategische Partnerschaften am Wyss Center, fügte hinzu:

"Der Wechsel von Craig Cook an die Spitze eines unserer Spin-offs ist ein klares Beispiel für den Erfolg unseres Modells. Es zeigt, wie unser translationaler Ansatz der Aufbau und die Ausgliederung vielversprechender Start-ups modernste Neurotechnologien näher an die Klinik bringt und gleichzeitig talentierte Menschen befähigt, die nächste Innovationswelle anzuführen."

Das Wyss Center dankt Craig Cook herzlich für seine Führungsrolle und sein Engagement und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in diesem spannenden nächsten Kapitel.

Über Wyss Geneva: Wyss Geneva ist eine gemeinnützige Organisation, die Neurotechnologien zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit neurologischen und psychischen Erkrankungen vorantreibt. Mit Sitz auf dem Campus Biotech in Genf entwickelt sie Lösungen in den Bereichen KI, Bioengineering und Neuroengineering, um neuronale Funktionen wiederherzustellen und Präzisionstherapien zu ermöglichen. Die Organisation wurde 2014 mit Unterstützung des Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet und arbeitet weltweit zusammen, um Innovationen und klinische Erfolge voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250611855348/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aldonza Gübeli Communications Director, Wyss Center

aldonza.gubeli@wysscenter.ch