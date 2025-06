In der Rubrik "Wall-Street-Check" analysiert DER AKTIONÄR in der wöchentlichen Ausgabe den US-Aktienmarkt. Neben der Verfassung des Gesamtmarktes und des US-Leitindex Dow Jones wird dabei auch jedes Mal ein aussichtsreicher Einzelwert mit passendem Derivat vorgestellt. Erst am gestrigen Mittwoch präsentierte die Redaktion einen Optionsschein auf Oracle, der sogleich Vollstoff gab.

Den vollständigen Artikel lesen ...