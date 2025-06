Freiburg (ots) -Der aktuelle Waldzustandsbericht 2024 des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) zeichnet ein alarmierendes Bild: Der Zustand der deutschen Wälder bleibt besorgniserregend. Trotz leichter Erholungsanzeichen bei einzelnen Baumarten zeigt sich insgesamt, dass die Wälder weiterhin unter den Belastungen durch Trockenheit, Hitze und Schädlinge leiden.FSC Deutschland begrüßt in diesem Zusammenhang die Aussage des Bundesministers für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, der betont, wie wichtig eine nachhaltige und generationengerechte Waldbewirtschaftung ist. Denn klar ist: Der Umbau zu klimastabilen und naturnahen Wäldern ist dringend erforderlich - und er gelingt nur mit einem Waldmanagement, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele dauerhaft in Einklang bringt.Der Wald braucht mehr Resilienz"Die Ergebnisse des Waldzustandsberichts verdeutlichen einmal mehr, dass ein 'Weiter so' im Umgang mit dem Wald keine Option ist", sagt FSC-Geschäftsführer Alfred Schumm. "Der Wald braucht mehr Resilienz - und FSC-zertifizierte Waldwirtschaft zeigt, wie das geht."Bereits im Kontext der letzten Bundeswaldinventur hatte FSC Deutschland auf den hohen Anteil instabiler, naturferner Wälder hingewiesen. In einem Themenpapier zu klimastabilen Wäldern legt FSC konkrete Empfehlungen für eine zukunftsfähige Waldbewirtschaftung vor. Der FSC-Standard fordert unter anderem:- Mehr Struktur- und Artenvielfalt,- stärkere Orientierung an naturnahen Mischwäldern,- langfristige Perspektiven für die ökologische Stabilisierung von Wäldern.FSC bietet Waldbesitzenden konkrete Handlungshilfen und begleitet seit über 30 Jahren weltweit den Wandel hin zu verantwortungsvolleren Waldökosystemen. In Deutschland sind derzeit rund 1,2 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert.FSC unterstützt den WandelFSC ist kein Allheilmittel - aber ein erprobtes Instrument, das ökologische Anforderungen mit ökonomischer Tragfähigkeit verbindet und durch breite gesellschaftliche Unterstützung getragen wird. "FSC-Waldmanagement ist eine Antwort auf die Frage, wie wir den Wald und seine Dynamiken unterstützen können, um eine langfristige Nutzung zu ermöglichen", so Elmar Seizinger, Leiter des Waldbereichs bei FSC Deutschland.Die aktuelle Lage erfordert entschlossenes Handeln - politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. FSC steht bereit, den Wandel aktiv mitzugestalten.Hintergrund:Im Rahmen der Waldzustandserhebung werden seit 1984 bundesweit jährlich Stichproben zur Erfassung des Waldzustands durchgeführt. Im Mittelpunkt steht dabei die Beobachtung der Baumkronen, da ihr Zustand wichtige Hinweise auf die Vitalität der Bäume gibt. Veränderungen lassen sich so frühzeitig erkennen und potenzielle Risiken besser einschätzen. Die gewonnenen Daten dienen als Grundlage für Entscheidungen zum Erhalt und Schutz der Wälder.Pressekontakt:Lars Hoffmann, Tel.: 0761 - 386 53 68, E-Mail:lars.hoffmann@fsc-deutschland.deOriginal-Content von: Forest Stewardship Council (FSC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7626/6054280