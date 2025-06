Frankfurt am Main (ots) -Lily's Kitchen glaubt an Gleichheit und Liebe für alle.Das ist eines der vielen Dinge, die wir an Haustieren lieben: Die bedingungslose Liebe, die unsere Vierbeiner ihren Besitzer:innen entgegenbringen.Deshalb setzt die britische Premium-Marke für natürliche Tiernahrung zum diesjährigen Pride Month mit der Limited "Love & Pride" Edition für Hunde und Katzen ein klares Zeichen: Lily's Kitchen spendet 100 % der Erlöse (Kaufpreise) bedingungslos an den CSD Deutschland e.V. sowie die Riccardo Simonetti Initiative e.V.Pfoten hoch für die Pride und die LiebeIn Deutschland gehen die Einnahmen zu gleichen Teilen an den CSD Deutschland e.V., dem Dachverband aller deutschen Christopher Street Day-organisierenden Vereine, Initiativen und Projekte in Deutschland, und die Riccardo Simonetti Initiative e.V., die sich für marginalisierte und benachteiligte Menschengruppen in der Gesellschaft stark macht.Zwei bunte Lieblingsprodukte für Hunde & KatzenLove & Pride Huhn mit roter Paprika & KurkumaDiese Rezeptur enthält einen nährstoffreichen Mix aus gesundem Gemüse und einer botanischen Mischung, darunter rote Paprika, Zucchini, Karotten und Heidelbeeren, und wird mit frisch zubereitetem Hühnerfleisch liebevoll hergestellt. Ideal für Hunde ab 4 Monaten.Aus natürlichen Zutaten, vollwertig und ausgewogen sowie getreidefrei.Love & Pride Huhn mit Kabeljau und Garnelen PatéDieses liebevoll zubereitete Nassfutter ist ein Alleinfuttermittel mit frisch zubereitetem Hühnerfleisch sowie Schweinefleisch, Kabeljau und Garnelen und enthält mit seinen vollwertigen Nährstoffen alles, was Katzen brauchen, um zu gedeihen und ein möglichst gesundes Leben zu führen. Ideal für Katzen ab 4 Monaten.Aus natürlichen Zutaten, vollwertig und getreidefrei.Die limitierte Lily's Kitchen Love & Pride Edition ist ab sofort in ausgewählten REWE Filialen und online erhältlich: lilyskitchen.com/de. Solange der Vorrat reicht.UVP: 1,79 EUR je Schale (150 g) / 1,19 EUR je Paté (85 g).Pressekontakt:Lily's KitchenPip O'NeillInternational Brand Activation ManagerE-Mail: poneill@lilyskitchen.co.ukDEVRIES GLOBAL GermanyKerstin DiehlManaging DirectorE-Mail: kerstin@devriesglobal.comYannick LoxatPR & KommunikationE-Mail: yannick@devriesglobal.comOriginal-Content von: Lily's Kitchen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180017/6054279