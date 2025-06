Europäische Fondsanbieter haben viele ihrer bislang nachhaltig gebrandeten Fonds umbenannt, um weiter Kapital in fossile Anlagen investieren zu können. Hintergrund sind neue Leitlinien der EU-Börsenaufsicht ESMA, die nachhaltige Fondsbezeichnungen transparenter machen sollen. Am 21.05.2025 sind neue Leitlinien der European Securities and Markets Authority (ESMA) in Kraft getreten. Diese sollen die Bezeichnungen von Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für Verbraucher transparenter machen. Konkret ...

