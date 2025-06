Mit dem Verkaufsstart in Frankreich setzt Polestar, die schwedisch-chinesische Elektroautomarke aus dem Geely-Konzern, ihre internationale Expansion fort. Die Modelle Polestar 2, Polestar 3 und Polestar 4 sind ab sofort in Frankreich verfügbar. Der Marktstart hatte sich wegen eines Rechtsstreits verzögert. Dieser Schritt markiert für Polestar nicht nur den Einstieg in einen der am schnellsten wachsenden Elektroautomärkte Europas, sondern ist auch ...

