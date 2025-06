© Foto: Unsplash

Im Interview auf wallstreetONLINE TV erklärt Analyst und Buchautor Dimitri Speck, warum wir mitten in einem historischen Ausnahmezustand stehen. Zusammen mit Jan Willhöft von AXINO Capital analysiert er die Ursachen, Risiken - und möglichen Auswege für Anleger. "Noch nie war die Welt so verschuldet - und noch nie waren Aktien und Immobilien so teuer", sagt Speck. Sein Befund sei messbar: Sowohl die globale Aktienmarktkapitalisierung als auch die Immobilienpreise liegen gemessen am Weltsozialprodukt auf Allzeithochs. Gleichzeitig hat sich die Verschuldung gegenüber der Weltwirtschaftsleistung in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt. Die Folge: "Die Blase ist längst angestochen - sie platzt …