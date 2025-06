Das Fortune-Ranking steht im Einklang mit den innovativen Bemühungen von Infobip in der IT-Branche und im Bereich der digitalen Infrastruktur

Die globale Kommunikationsplattform Infobip wurde in der ersten Ausgabe des Fortune-Rankings der innovativsten Unternehmen Europas für 2025 unter die Top 75 gewählt. Mit Platz 68 gehört das Unternehmen zu den besten 25 aller gelisteten Unternehmen. Diese Auszeichnung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Infobip wider, den IT-Sektor und die digitale Infrastruktur in Europa durch bahnbrechende Innovationen voranzubringen.

Die erste Liste der innovativsten Unternehmen Europas von Fortune, die in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wurde, bewertete 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen anhand ihrer Innovationskultur, Produktentwicklung und Prozessverbesserungen.

Infobip steht an der Spitze der digitalen Transformation in Europa. Infobip beteiligt sich am IPCEI-CIS-Projekt, dessen Ziel es ist, eine globale Kommunikationsplattform der nächsten Generation aufzubauen und damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Technologiesektor zu stärken. Die Beteiligung von Infobip am IPCEI-CIS-Projekt sowie Partnerschaften mit der Deutschen Telekom AG, NVIDIA, Telefónica und anderen Unternehmen unterstreichen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Fortschritt und Innovation.

Silvio Kutic, CEO von Infobip, sagte: "Die Auszeichnung als eines der innovativsten Unternehmen Europas durch Fortune unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Spitzenleistungen. Bei Infobip fördern wir ein Umfeld, in dem Experimentierfreudigkeit und Zusammenarbeit geschätzt werden und Misserfolge als Sprungbrett für Innovationen angesehen werden. Dies hat es uns ermöglicht, die Omnichannel-Kommunikation neu zu definieren. Da Unternehmen bestrebt sind, ihre Engagement-Strategien zu verbessern, übernehmen wir häufig die Rolle des Innovationsmotors und helfen Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei, ihre Konversationsstrategien voranzutreiben und mit den Innovationen im Bereich KI Schritt zu halten."

Die Technologie von Infobip unterstützt die Kundenbindung führender Marken, von der WhatsApp-Fahrtenbuchung für Uber in Indien bis hin zum Einsatz fortschrittlicher KI-Assistenten für europäische Fintech- und Einzelhandelsunternehmen. Die Omnichannel-Lösungen des Unternehmens helfen Unternehmen weltweit, sichere, personalisierte und nahtlose Kundenerlebnisse zu bieten. Aktuelle Projekte mit Kunden wie NEXT, Digitaleo und AXA zeigen die innovative Arbeit des Unternehmens mit KI und RCS zur Verbesserung ihrer Engagement-Strategien. Infobip fördert auch den Branchendialog durch Initiativen wie die jährliche SHIFT-Konferenz, auf der Entwickler und Führungskräfte aus dem Technologiebereich zusammenkommen, um die Zukunft der KI und der digitalen Transformation zu diskutieren. Die diesjährige Veranstaltung findet vom 14. bis 16. September in Zadar, Kroatien, statt und konzentriert sich auf die Auswirkungen der KI auf die Softwareentwicklung und Kreativität.

Grethe Schepers, Lists Director, Europe bei Fortune, sagte: "Bei dieser Liste geht es nicht nur darum, wer heute an der Spitze steht sie rückt mutige Denker aus ganz Europa ins Rampenlicht, die Branchen von Grund auf neu definieren. Innovation ist hier nicht nur ein Schlagwort, sondern eine zentrale und entscheidende Stärke Europas."

Sie finden die Liste der innovativsten Unternehmen Europas 2025 hier: https://fortune.com/ranking/europes-most-innovative-companies/

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, mit der Unternehmen in allen Phasen der Customer Journey vernetzte Erlebnisse schaffen können. Die Omnichannel-Lösungen von Infobip für Engagement, Identitätsmanagement, Benutzerauthentifizierung und Contact Center sind über eine einzige Plattform zugänglich und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um ihr Geschäft auszubauen und die Kundenbindung zu stärken.

