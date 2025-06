BOISE, Idaho (IT-Times) - Micron Technology und die Trump-Administration geben heute erweiterte US-Investitionen in die DRAM-Fertigung sowie Forschung und Entwicklung bekannt. Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU, ISIN: US5951121038) und die Trump-Administration kündigten heute an, dass Micron seine US-Investitionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...