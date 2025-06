Die TUI-Aktie gerätt am Donnerstag im Handel kräftig unter die Räder und verliert fast 10 Prozent. Geopolitische Risiken überschatten die Vorfreude auf den Urlaubssommer.Hintergrund sind besorgniserregende Nachrichten aus dem Nahen Osten, die die geopolitischen Risiken in der Region weiter verschärfen und auch die Tourismusbranche belasten. So bereiten die USA derzeit eine Teil-Evakuierung ihres Personals vor, während der Iran erneut mit Angriffen auf US-Stützpunkte droht, falls die Atomverhandlungen scheitern. Ein möglicher israelischer Angriff auf den Iran verstärkt die Unsicherheit. Dieser geopolitische Sturm trieb bereits den Ölpreis auf den höchsten Stand seit über zwei Monaten, was …