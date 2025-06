Die Tariflandschaft in der Wohngebäudeversicherung bleibt weiterhin sehr heterogen. Das zeigt das aktuelle Rating von Franke und Bornberg. Während jeder siebte Tarif - und damit mehr Tarife als im Vorjahr - die Bestnote erhält, werden knapp 13% weiterhin mit mangelhaft oder gar ungenügend bewertet. Immobilienbesitzer mussten in den letzten Jahren tiefer in die Taschen greifen, um ihr Gebäude abzusichern. Ein Grund dafür sind die deutlich gestiegenen Schadenaufwendungen der Versicherer - allein von ...

