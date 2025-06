Mining Unternehmen Bluebird kündigt Bitcoin-Mining an und verkauft Gold für BTC

Bluebird Mining Ventures Ltd., ein pan-asiatisches Unternehmen für die Entwicklung von Goldprojekten, hat eine strategische Neuausrichtung bekannt gegeben, die die Monetarisierung seines Vorzeigeprojekts auf den Philippinen sowie eine innovative Bitcoin-Strategie umfasst. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Das Unternehmen plant, Goldvorkommen zu verkaufen, um Bitcoin (BTC) zu erwerben, und wird diese als langfristiges Treasury-Asset halten. Dieser Schritt markiert einen historischen Wendepunkt für die Mining-Branche und unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen.

Strategische Neuausrichtung: Gold zu "digitalem Gold"

Bluebird sieht in Bitcoin, das von einigen als "digitales Gold" bezeichnet wird, eine Alternative zu Gold als Wertaufbewahrungsmittel. Gründe für die wachsende Akzeptanz von Bitcoin sind expansive Geldpolitik, hohe Schuldenquoten, geopolitische Spannungen und anhaltende Inflationssorgen. Bitcoin wird durch spezialisierte Mining-Maschinen erzeugt, die komplexe mathematische Probleme lösen, mit einer festgelegten Obergrenze von 21 Millionen BTC.

Das Unternehmen plant, zukünftige Einnahmen aus seinen Goldprojekten in Bitcoin umzuwandeln und diese als Treasury-Reserve-Asset zu halten. Bluebird glaubt, dass diese "Gold plus digitales Gold"-Strategie - kombiniert mit minimalen Betriebskosten - eine Premiere für ein börsennotiertes Bergbauunternehmen in Großbritannien darstellt. Unternehmen weltweit, die Bitcoin in ihre Treasury-Strategie integriert haben, verzeichnen erhebliches Investoreninteresse und Bewertungsprämien, die über traditionelle Nettovermögenswerte hinausgehen.

Führungswechsel und Marktreaktion

Bluebird sucht aktiv nach einem neuen CEO mit Expertise im Bereich digitaler Assets, um diese Transformation zu leiten. Mehrere Gespräche mit potenziellen Kandidaten laufen. Interims-CEO Aidan Bishop kommentierte:

"Die Verhandlungen auf den Philippinen verlaufen sehr positiv und ermöglichen Bluebird, eine Beteiligung ohne zukünftige finanzielle Verpflichtungen zu sichern. Ich bin überzeugt, dass wir einen tektonischen Wandel in den globalen Märkten erleben. Bitcoin wird die Finanzlandschaft nachhaltig verändern. Mit dieser Strategie wollen wir neue Aktionäre anziehen und Bluebirds ursprüngliche Ambitionen verwirklichen."

Die Ankündigung löste sofortige Reaktionen aus: Bluebirds Aktienkurs stieg laut Berichten um über 60 %. Analysten sehen in Bluebirds Schritt einen möglichen Wendepunkt für die Branche.

