Die Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) hat heute die Veröffentlichung eines neuen Berichts mit dem Titel Analysis of Systemic Risk in the Bermuda Long-Term Insurance Sector bekannt gegeben, der von Oliver Wyman im Auftrag der BILTIR erstellt wurde. Auf Grundlage unabhängiger Untersuchungen von Oliver Wyman und einer Vielzahl von Datenquellen kommt der Bericht zu dem Schluss, dass der langfristige (Rück-)Versicherungssektor Bermudas keinen wesentlichen Beitrag zum globalen systemischen Risiko leistet.

"Angesichts der Fragen zum systemischen Risiko innerhalb des (Rück-)Versicherungssektors auf Bermuda hat BILTIR Experten von Oliver Wyman mit einer unabhängigen Untersuchung der Branche und des regulatorischen Umfelds in unserem Zuständigkeitsbereich beauftragt", erklärte Suzanne Williams-Charles, CEO von BILTIR. "Das System Bermudas dient der Risikosteuerung und dem Schutz der Versicherungsnehmer. Dieser Bericht bestätigt, dass das sorgfältig ausgearbeitete Regulierungssystem Bermudas potenzielle systemische Risiken wirksam begrenzt."

Der Bericht evaluierte drei hypothetische Szenarien, die von Regulierungsbehörden häufig angeführt werden, um zu hinterfragen, ob Aktivitäten im (Rück-)Versicherungssektor systemische Risiken auslösen könnten. Im Einzelnen hat Oliver Wyman Folgendes analysiert:

Kreditkrise führt zu massiver Prämienabwanderung bei Rückversicherungen Vertrauensverlust führt zu einer massiven Abwanderung und zum Verkauf von Vermögenswerten Rücknahme der privaten Kreditforderung des Versicherers

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Schutzmaßnahmen zur Begrenzung des regulatorischen Risikos vorhanden sind, darunter regulatorische Anforderungen und Marktpraktiken. Darüber hinaus kommt der Bericht zu dem Schluss, dass die inhärente Langfristigkeit der Versicherungsverbindlichkeiten die potenziellen Auswirkungen einer Belastung des Finanzsystems insgesamt wirksam begrenzt.

Der Bericht enthält außerdem Empfehlungen zur Verbesserung der Fähigkeiten der Interessengruppen, die potenziellen Risiken innerhalb Bermudas zu analysieren und zu bewerten. Diese Empfehlungen umfassen eine erhöhte Transparenz der Transaktionen gegenüber der Öffentlichkeit, eine kontinuierliche aufsichtsrechtliche Überwachung und ein risikobasiertes Verständnis der Vermögens- und Verbindlichkeitsportfolios.

Oliver Wyman hat die redaktionelle Kontrolle über den Bericht streng gewahrt und aus seiner Analyse eigene Schlussfolgerungen gezogen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Über BILTIR

Die Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) vertritt die Langzeitversicherer und Rückversicherer in Bermuda. Gestützt auf Bermudas über 40-jährige Erfahrung in der Bereitstellung von Versicherungslösungen und an der Spitze der sich entwickelnden Langzeitversicherungsbranche vertritt BILTIR die Interessen der Policen und setzt sich für den Markt und seine Mitglieder ein. Die BILTIR-Mitgliedschaft umfasst mehr als 70 Renten-, Lebensversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sowie Dienstleistungsunternehmen auf der Insel. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.biltir.bm/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610081265/de/

Contacts:

Ellie Kuhen

330-697-1161

ekuhen@prosek.com