© Foto: Stanislav Kogiku - www.picturedesk.com

Der Yen steht vor einer starken und lang anhaltenden Rallye, sagen Experten und verweisen auf ein ganzes Bündel an Faktoren, durch die die Währung für Investoren zunehmend ein Kauf wird. Seit Jahresbeginn hat der japanische Yen kontinuierlich gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen, aber Analysten und Investoren gehen davon aus, dass die Rallye bei Weitem nicht an ihrem Endpunkt angekommen ist. Viele sehen das Potenzial für eine stärkere Entwicklung der Währung in den kommenden Monaten. Ein grundlegender Faktor für die anhaltende Yen-Rallye könnte eine Reihe von Entwicklungen auf globaler und nationaler Ebene sein. In Japan haben sich die wirtschaftlichen und politischen Aussichten …