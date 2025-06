KI-Beschleunigung mit hoher Rechendichte, Multi-Chip-Skalierung und 3D-Stapelspeicherintegration

VeriSilicon (688521.SH) gab heute die neusten Fortschritte im Bereich seiner leistungsstarken und skalierbaren GPGPU-KI-Computing-IPs bekannt, die jetzt in Automobilelektronik und Edge-Server-Anwendungen der nächsten Generation eingesetzt werden. Indem programmierbares paralleles Computing mit einem dedizierten KI-Accelerator kombiniert wird, bieten diese IPs eine außergewöhnliche Rechendichte für anspruchsvolle KI-Workloads wie LLM-Inferenz, multimodale Wahrnehmung und Entscheidungsfindung in Echtzeit in Umgebungen mit strengen thermischen und Energievorgaben.

Die GPGPU-KI-Computing-IPs von VeriSilicon basieren auf einer leistungsstarken General Purpose Graphics Processing Unit(GPGPU)-Architektur mit integriertem dedizierten KI-Accelerator, die KI-Anwendungen außergewöhnliche Rechenkapazitäten zur Verfügung stellt. Der programmierbare KI-Accelerator und die Sparsity-bewusste Computing-Engine beschleunigen trafobasierte Modelle und solche mit umfangreicher Matrix durch fortschrittliche Planungstechniken. Diese IPs unterstützen auch verschiedene Datenformate für Computing mit gemischter Präzision, darunter INT4/8, FP4/8, BF16, FP16/32/64 und TF32, und sind mit 3D-Stapelspeicher-Schnittstellen, LPDDR5X, HBM sowie PCIe Gen5/Gen6 und CXL ausgestattet. Zudem lassen sie sich durch mehrere Chips und Karten erweitern und bieten daher bei umfangreichen KI-Anwendungsbereitstellungen Skalierbarkeit auf Systemebene.

Die GPGPU-KI-Computing-IPs von VeriSilicon bieten nativen Support für beliebte KI-Frameworks für Lernen und Inferenz, etwa PyTorch, TensorFlow, ONNX und TVM. Diese IPs unterstützen zudem General Purpose Computing Language (GPCL), die mit herkömmlichen GPGPU-Programmiersprachen kompatibel ist, sowie weitverbreitete Compiler. Diese Funktionen sind gut auf die Rechen- und Skalierbarkeitsanforderungen der derzeit führenden LLMs abgestimmt, darunter Modelle wie DeepSeek.

"Die Nachfrage nach KI-Computing auf Edge-Servern für Inferenz und inkrementelles Lernen steigt exponentiell an. Dies macht nicht nur hohe Effizienz, sondern auch starke Programmierbarkeit erforderlich. Die GPGPU-KI-Computing-Prozessoren von VeriSilicon sind auf engste Integration von GPGPU-Computing und KI-Accelerator ausgelegt. Die Vorteile dieser Architektur wurden bereits in mehreren leistungsstarken KI-Computing-Systemen bestätigt", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP Division von VeriSilicon. "Die aktuellen Durchbrüche von DeepSeek verstärken die Notwendigkeit einer maximierten KI-Computing-Effizienz zur Verarbeitung immer anspruchsvoller werdender Workloads. Unsere neusten GPGPU-KI-Computing-IPs wurden verbessert, um Mixture-of-Experts-Modelle effizient zu unterstützen und die Kommunikation zwischen Cores zu optimieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit mehreren führenden Kunden im Bereich des KI-Computing haben wir unsere Architektur erweitert, um die üppige Bandbreite, die 3D-Stapelspeichertechnologien bieten, voll auszuschöpfen. VeriSilicon wird auch weiterhin Hand in Hand mit Branchenpartner zusammenarbeiten, um die breite Einführung dieser fortschrittlichen Technologien in der Praxis zu fördern."

