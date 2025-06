DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise steigen im Mai um 0,1 Prozent

Die jährliche Inflationsrate auf der Erzeugerebene ist in den USA im Mai in der Gesamtrate gestiegen, in der Kernrate jedoch gesunken. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Produzentenpreise insgesamt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,6 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

De Guindos: EZB sorgt sich mehr um Wachstum als Inflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) sorgt sich nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos nach dem Erreichen des Inflationsziel von 2 Prozent mehr um das Wachstum als die Teuerung. "Verglichen mit der Situation vor einem Jahr, haben sich unsere Sorgen von der hohen Inflation auf das schwache Wachstum verlagert", sagte er laut veröffentlichtem Redetext in einer Konferenz von EU-Kommission und EZB. Allerdings hat die EZB nur ein Inflationsziel, dessen Erreichen wiederum jedoch vom Wachstum abhängt.

EU verschiebt Start strengerer Bankenhandelsregeln um noch ein Jahr

Die Europäische Union verschiebt die Einführung strengerer globaler Regeln für Handelsgeschäfte von Banken um ein weiteres Jahr. Brüssel will gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische Kreditinstitute schaffen. In der EU sind Großbanken wie BNP Paribas und die Deutsche Bank ansässig, deren Handelsabteilungen im Investmentbanking benachteiligt sein könnten, wenn sie die Regeln noch vor ihren Konkurrenten jenseits des Atlantiks einhalten müssten.

Carney: Treffen mit Trump auf G7-Gipfel entscheidend für Zollabkommen

Ein bilaterales Treffen mit Präsident Trump am Rande des bevorstehenden Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der G7 in Alberta wird nach Darstellung von Kanadas Premierminister Mark Carney darüber entscheiden, wie nah beide Seiten einer bilateralen Zollvereinbarung sind. In einem Interview mit dem französischsprachigen Sender Radio-Canada sagte Carney, Regierungsbeamte in Ottawa und Washington führten intensive Gespräche über ein neues Wirtschafts- und Sicherheitsabkommen, es gebe jedoch noch keine Einigung.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe konstant zur Vorwoche

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. Juni keine Veränderung gezeigt. Im Vergleich zur Vorwoche blieb die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis konstant bei 248.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 246.000 vorhergesagt.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Einzelhandelsumsatz Apr -0,4% gg Vm; +4,8% gg Vj

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2025 13:42 ET (17:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.