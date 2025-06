Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Ein Nachrichtenbericht von iChongqing: Am 7. Juni wurde die Chongqing International Auto Exhibition 2025 eröffnet, zu der europäische Medien nach China reisten, um an der Veranstaltung teilzunehmen und den chinesischen Automobilriesen Changan Automobile zu besuchen.Die europäischen Medien sahen die neuesten Modelle und Technologien von Changan auf der Auto Chongqing 2025, besuchten die Intelligent Digital Factory von Changan und das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum.In der Endmontagewerkstatt zeigten sich die europäischen Besucher beeindruckt von der robotergestützten Präzision der Changan-Produktionslinie. Der polnische Influencer Grzegorz Konieczny lobte den hohen Automatisierungsgrad des Werks, während der italienische Vlogger Michele Ponte bei der mit Spannung erwarteten Probefahrt die Modelle als komfortabel empfand und der Meinung war, dass das größere Modell für den US-Markt interessant sei.Die europäischen Medien erkundeten die neuesten Modelle und Automobiltechnologien von Changan im globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum bzw. in den Labors von Changan.Neben der Werksbesichtigung und den Testfahrten hatten die europäischen Medienvertreter auch Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit dem Vorsitzenden von ChangAn Automobile, Zhu Huarong, den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Li Mingcai und Wang Xiaofei sowie dem Vizepräsidenten Klaus Zyciora.Während des Gesprächs sagte Zhu, dass Changan immer großen Respekt vor dem europäischen Markt hatte und dass es viele Marken gibt, die allesamt hervorragende Partner sind, zu denen chinesische Autohersteller, einschließlich Changan, aufschauen. Für ihn ist Europa im Moment der wichtigste Markt.Changan beschleunigt seine europäische Roadmap. Zhu erläuterte die dreigleisige Strategie des Unternehmens für das Jahr 2025: Produktstrategie und Expansionsziele.Zhu betonte, dass sich Changan auf eine selektive Produktstrategie konzentrieren und einige wenige Modelle mit hohen Stückzahlen in den Vordergrund stellen wird: das CHANGAN DEEPAL S07 und S05 im Jahr 2025. Das Unternehmen wird in Norwegen beginnen, auf die wichtigsten europäischen Märkte expandieren und strebt an, bis Jahresende in 10 Ländern mit fast 200 Händlern vertreten zu sein.Li fügte hinzu, dass sich das Unternehmen nicht nur auf BEVs konzentriere, sondern auch aktiv PHEVs entwickle, um der breiteren Verbrauchernachfrage in Europa gerecht zu werden. Er bestätigte, dass die ersten Modelle im dritten Quartal 2025 auf den europäischen Markt kommen werden.Die europäischen Medien äußerten sich vorsichtig optimistisch über die Aussichten von Changan. Der deutsche Journalist Walther Wuttke betonte die Bedeutung von Händlernetzen und Beharrlichkeit und verwies auf das starke Design und die Qualität von Changan. Der griechische Importeur Aggelos Stefanopoulos bezeichnete chinesische Elektrofahrzeuge wie Changan als Wegbereiter und lobte ihren Komfort und ihre Anpassung an den europäischen Geschmack. Michael Georgiadis, Geschäftsführer von GOCAR.gr und GOCAR Magazine, hob das Design, die Technik und den Wert von Changan hervor und fügte hinzu, dass die Vertrautheit der Europäer mit chinesischer Technik Vertrauen schafft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708862/Image1.jpgFoto https://mma.prnewswire.com/media/2708863/Image2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/changan-strebt-bis-ende-2025-expansion-in-zehn-europaische-lander-an-302480578.htmlPressekontakt:Xi'ang'Yi,Cao,caoxy@ichongqing.infoOriginal-Content von: iChongqing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132876/6054319