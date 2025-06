NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach einem Kapitalmarkttag im polnischen Danzig auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. In den Präsentationen seien lokale Themen wie der Wohnungsmangel, Mietwohnungsnachfrage und die Kreditwürdigkeit von Eigenheimkäufern thematisiert worden, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem schwachen Jahr 2025 dürften die Immobilienpreise im Jahr 2026 wieder anziehen, während die Mieten weiter steigen dürften. Diese ermutigenden Aussichten untermauerten seine Kaufempfehlung für TAG./rob/tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008303504

© 2025 dpa-AFX-Analyser