Neue Finanzmittel werden Innovationen im Bereich Echtzeit-Sicherheit beschleunigen, KI-Fähigkeiten erweitern und das Wachstum des Teams unterstützen

Hypernative, der führende Anbieter von Echtzeit-Bedrohungsschutz im Web3, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 40 Mio. USD bekannt, die von Ten Eleven Ventures und Ballistic Ventures gemeinsam angeführt wurde. Beteiligungen kamen von der StepStone Group sowie den bestehenden Investoren boldstart ventures und IBI Tech Fund.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610206752/de/

Hypernative team

Die Mittel werden den Ausbau des Angebots des Unternehmens um Betrugsprävention und Transaktionsschutz auf Wallet-Ebene unterstützen wichtige Schritte zum Aufbau einer End-to-End-Sicherheitsplattform für Web3. Sie werden außerdem dazu beitragen, KI-Modelle durch umfangreichere Investitionen in hochwertige Trainingsdaten zu verbessern, und das Teamwachstum unterstützen, um fachkundige Risikoanalysen und Kundenbetreuung zu gewährleisten.

Im Jahr 2024 hat Hypernative Verluste in Höhe von über 2,2 Mrd. USD durch Hackerangriffe, Exploits, Phishing und Betrug festgestellt ein Anstieg von 22 gegenüber dem Vorjahr. Nach dem Hackerangriff auf Bybit im Februar, bei dem 1,4 Mrd. USD erbeutet wurden, ist die Branche auf dem besten Weg zu einem weiteren Rekordjahr in Bezug auf Sicherheitsvorfälle.

Hypernative nutzt KI-gestützte Erkennung, um in Echtzeit auf Bedrohungen zu reagieren und so Transaktionen zu sichern und Vertrauen im gesamten Web3-Ökosystem aufzubauen. Die Plattform, die von über 200 Kunden zum Schutz von Vermögenswerten in Höhe von mehr als 100 Mrd. USD eingesetzt wird, wird durch kontinuierliche Integrationen ständig weiterentwickelt. Mit der jüngsten Expansion in die Bereiche Wallets, Börsen und Zahlungsanbieter trägt Hypernative zu einem einheitlicheren Ansatz für die Sicherheit im Web3 bei.

Gal Sagie, Mitbegründer und CEO von Hypernative, erklärte: "Web3 befindet sich an einem Wendepunkt: Endlich zeichnen sich klare Vorschriften ab, und die institutionelle Akzeptanz beschleunigt sich, angeführt von Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten. Sicherheit bleibt jedoch das größte Hindernis für eine breite Akzeptanz und Hypernative hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu schließen."

Die Finanzierungsrunde folgt auf eine Reihe bedeutender Meilensteine für das Unternehmen:

Über das letzte Jahr hat Hypernative seine Netzwerkabdeckung auf über 60 Blockchains, darunter Solana und THORChain, mehr als verdoppelt und die Sicherheit durch Hunderte von Detektoren verbessert, um die branchenweit größten Risiken nicht nur im Bereich Sicherheit, sondern auch in den Bereichen Finanzen, Compliance und Governance zu identifizieren.

Die Einführung von Guardian, einer Lösung für die Transaktionssicherheit in Echtzeit, die vor unüberprüften Unterzeichnungen schützt, indem sie das Ergebnis jeder Transaktion vor der Genehmigung simuliert.

Darüber hinaus hat das Team neue Möglichkeiten eingeführt, um Hypernative Threat Intelligence direkt in Projektverträge zu integrieren oder vor der Aufnahme in den Block durch Sequenzer-Integrationen, Frontend-Apps, Liquiditätspools, Staking und mehr.

"Als führender Investor im Bereich Cybersicherheit ist sich Ten Eleven bewusst, wie wichtig eine robuste Sicherheitsschicht für die weitere Verbreitung von Web3-Technologien ist. Der ganzheitliche Ansatz von Hypernative zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur für die Zukunft dezentralisierter Ökosysteme. Deshalb sind wir stolz darauf, die Serie-B-Finanzierungsrunde anzuführen, und freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Mark Hatfield, Mitbegründer und General Partner von Ten Eleven Ventures.

"Hypernative geht das größte Hindernis für die Zukunft von Web3 in der breiten Masse an: Vertrauen. Angesichts immer raffinierterer Angriffe ist der Bedarf an proaktiver Echtzeit-Sicherheit so dringend wie nie zuvor", erklärte Barmak Meftah, Mitbegründer und General Partner von Ballistic Ventures. "Was Gal und das Hypernative-Team geschaffen haben, ist nicht nur innovativ, sondern auch grundlegend für die nächste Ära des Internets. Wir sind stolz darauf, sie bei der Skalierung ihrer Plattform, dem Ausbau ihrer KI-Fähigkeiten und der Sicherung des Weges zur Massenakzeptanz zu unterstützen."

Der Kundenstamm von Hypernative reicht von Chains, Wallets und Protokollen bis hin zu Börsen, Vermögensverwaltern und Stablecoin-Emittenten. Über 200 Web3-Projekte vertrauen bereits auf Hypernative für ihre Sicherheit, darunter Aptos, Ethereum, Morpho, Movement, Sonic, Star Atlas, Wintermute und ZKsync, die sich Anfang dieses Jahres der Liste angeschlossen haben.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Hypernative Web3-Bedrohungen stoppt, bevor sie Schaden anrichten können, besuchen Sie bitte: https://hypernative.io

Über Hypernative

Hypernative ist eine Lösung für Echtzeitüberwachung, Risikoerkennung und automatisierte Reaktion, die Bedrohungen mit hoher Genauigkeit identifiziert und Kunden wertvolle Minuten verschafft, um zu reagieren, bevor Exploits Schaden anrichten können. Die Plattform verfolgt sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Datenquellen und nutzt bewährte, hochentwickelte Modelle für maschinelles Lernen, Heuristiken, Simulationen und graphbasierte Erkennungsverfahren, um über 300 Risikotypen zu identifizieren, von Smart-Contract-Hacks und Sicherheitsvorfällen bei Brücken über Frontend-Kompromittierungen bis hin zu Marktmanipulationen und dem Diebstahl privater Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter hypernative.io.

Über Ten Eleven Ventures

Ten Eleven Ventures ist eine weltweit tätige, auf Cybersicherheit spezialisierte Investmentgesellschaft, die sich in keiner bestimmten Entwicklungsphase befindet. Das Unternehmen identifiziert, investiert in und unterstützt führende Cybersicherheitsunternehmen, die sich mit kritischen digitalen Sicherheitsanforderungen befassen. Dabei nutzt es sein Team, sein Netzwerk und seine Erfahrung, um zum Aufbau erfolgreicher Unternehmen beizutragen. Seit seiner Gründung hat Ten Eleven Ventures über 1 Mrd. USD aufgebracht und weltweit über 60 Investitionen in Cybersicherheit in verschiedenen Phasen getätigt, darunter KnowBe4, Darktrace, Axis Security, Twistlock, Verodin, Cylance und Ping Identity. Weitere Informationen finden Sie unter 1011vc.com.

Über Ballistic Ventures

Ballistic Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich ausschließlich auf Cybersicherheit und cyberbezogene Unternehmen in der Frühphase konzentriert. Die Partner haben ihre gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht, sich gegen alle erdenklichen Cyber-Bedrohungen zu verteidigen. Die Mitglieder der Firma haben über 100 erfolgreiche Cybersicherheitsunternehmen gegründet, betrieben und finanziert darunter Abnormal Security, AlienVault, ArcSight, Fortify, Mandiant und Shape Security -, weltweit über 10.000 Sicherheitsexperten geleitet und verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Risikokapital. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns, Unternehmern wirkungsvolle Unterstützung durch Personen zu bieten, die sich für dieselbe Mission engagieren. Unsere Netzwerke und Beziehungen eröffnen unseren Gründern neue Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter ballisticventures.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610206752/de/

Contacts:

Hypernative Pressekontakt:

Oliver Senchal

oliver@hypernative.io



Ten Eleven Ventures Pressekontakt:

Monsy Carlo

monsy@1011vc.com