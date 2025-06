Unterhaltungsplattform verwandelt Betrachter in Inhaber - So funktioniert SUBBD

Meistens wurden die Unterhaltungsplattformen nur mit der Absicht erstellt, Geld von den Fans abzuziehen und sie an weitere Inhalte zu leiten. Allerdings ist damit nun Schluss, da das Web3-Zeitalter begonnen hat.

Zudem sollte die Plattform der nächsten Generation die Urheber als mehr als nur Produktionsmaschinen sowie die Fans als monatliche Einnahmequellen betrachten. Stattdessen sollten beiden Seiten Eigentum, Entscheidungsgewalt und Wert über den Inhalt selbst geboten werden.

Genau aus diesem Grunde wurde SUBBD gestartet, welches schon live ist und aktiv wächst. Über dieses erhalten die Nutzer Tools, Belohnungen und Mitspracherecht, was alles über eine Blockchain und mithilfe von künstlichen Intelligenzen ermöglicht wird.

Während des aktuell laufenden Vorverkaufs können sich frühe Investoren noch attraktive Buchgewinne durch die schrittweisen Preiserhöhungen und die fixe Staking-Rendite von 20 % sichern sowie gleichzeitig in die Zukunft der Monetarisierung von Urhebern investieren.

Das Projekt hat deswegen schon Finanzmittel im Umfang von 653.000 USD angezogen. Nur noch für weniger als zwei Tage steht der $SUBBD-Coin für den aktuellen Preis von 0,05565 USD zur Verfügung.

Unterhaltungsplattformen im Wandel und SUBBD übergibt die Kontrolle

Die Plattform OnlyFans von dem ukrainisch-amerikanischen Eigentümer Leonid Radvinsky hat eine Bewertung in Höhe von 8 Mrd. USD erzielt. Allerdings ist dieser Erfolg auf die grenzenlose Kreativität der Content-Ersteller und die Fans zurückzuführen, welche zur Unterstützung jeden Monat Hunderte von US-Dollar auf der Plattform einzahlen.

All dies hat die OnlyFans jedoch sehr starr werden lassen. Gibt man hingegen den Kreativen und ihren Fans ein Mitspracherecht, könnten diese künftig noch besser zufriedengestellt und somit leichter gebunden werden.

Somit erhält also nicht ein einziger Eigentümer oder eine Investorengruppe das alleinige Entscheidungsrecht. Mit dem aktuellen Modell ist eine solche Einflussnahme jedoch bisher noch nicht möglich.

Ein Bericht von Patreon mit dem Titel "State of Create" zeigt auf, dass sich 86 % der Hauptfans noch stärker engagierte Online-Communities wünscht. Aber auch 81 % der Content-Ersteller würden gerne eine direkte Kommunikation mit ihren Fans haben.

SUBBD hat hingegen noch wesentlich mehr zu bieten. Denn es ist nicht nur eine Plattform, sondern ein Künstler-Fan-Ökosystem. In diesem wird der Zugang verdient, das Engagement partizipativ und die Entscheidungen gemeinsam getroffen.

Ebenfalls können die Fans über den Token den Zugriff auf exklusive Communities, besondere Live Streams und einzigartige digitale Erlebnisse erhalten, wobei die Erstellung von Inhalten und die Interaktionen mithilfe der KI-Tools noch persönlicher werden.

SUBBD gibt den Fans, was sie sich gewünscht haben

Auf SUBBD werden die Fans nicht nur als Einnahmequellen betrachtet, welche den Plattformbetreiber reich machen, der sein Investment nach drei Jahren mit einem achtfachen Gewinn verkaufen will. Stattdessen wird ihnen sogar etwas Besseres geboten.

So sind wesentlich mehr als nur Likes und Abos möglich. Stattdessen lassen sich über das Halten des $SUBBD-Coins Premium-Inhalte freischalten und exklusive Live-Streams schauen. Denn durch das Staking erhalten sie Credits, welche sie für unterschiedlichste Plattformangebote wie Trinkgelder oder Vergünstigungen nutzen können.

Zudem schaltet das Halten der $SUBBD-Coins die KI-Tools frei, welche lebensechte Bilder, Kurzvideos und von Fans erstellte Medien ermöglichen. Deswegen handelt es sich auch nicht mehr nur um einseitige Kreativität, sondern eine Duale.

Noch viel wichtiger ist vielleicht, dass sie und ihre Wünsche über die dezentrale Governance noch stärker gehört werden. Denn über die tokengetriebenen Abstimmungen erhalten die Inhaber einen direkten Einfluss auf die Plattform. So lässt sich etwa darüber abstimmen, welche Content-Ersteller auf diese kommen.

Nun könnte man sich jedoch fragen, warum der Gründer von OnlyFans nun über einen Verkauf nachdenkt. Möglicherweise sieht er schon die kommenden Entwicklungen und hat weitere Kenntnisse über die Plattform der nächsten Generation, welche nicht nur einer Person, sondern Tausenden gehören wird.

Vielleicht versucht der Gründer daher auch, seine Anteile zu verkaufen, bevor diese an Wert verlieren. So bot NLE Choppa für das ganze Unternehmen nur 25.000 USD. Eventuell möchte er aber auch einen Anteil von SUBBD erwerben.

https://twitter.com/DailyNoud/status/1925957582562238689

SUBBD vereint KI, Krypto und Unterhaltung

Die Plattform von SUBBD macht sich das Potenzial von drei der am schnellsten wachsenden Technologietrends zunutze: künstliche Intelligenz, Blockchain und Creator Economy. Dies sind nicht nur aufstrebende Sektoren, sondern explosive Megazyklen.

Schätzungen deuten darauf hin, dass der Markt für künstliche Intelligenzen im Jahr 2024 auf 279 Mrd. USD gekommen ist und 2030 noch 1,8 Bio. USD erreichen wird. Der globale Marktanteil der Blockchains wird sich hingegen in derselben Zeit verdoppeln. Zudem wird die Creator Economy vermutlich bis 2033 mehr als 275 Mrd. USD verzeichnen.

SUBBD vereint Sicherheit und Transparenz von Blockchains mit KI-gesteuerten Engagement und einer kryptonativen Wirtschaft in einem einzelnen Ökosystem. Dabei werden die neuartigen Features des Web3 in die Unterhaltungswelt eingebracht, während sich die Fans und die Kreativschaffenden die Belohnungen und das Eigentum teilen.

Die künstlichen Intelligenzen werden in die Interaktionen mit den Nutzern eingebunden. Auf diese Weise soll die Erfahrung noch zugänglicher und anpassbarer werden. Zudem werden die Nutzer auch selbst zu aktiven Stimmen der Plattform, wenn sie den Coin halten und an den Abstimmungen teilnehmen.

Während sich die meisten Plattformen lediglich auf einen dieser Aspekte fokussieren, führt SUBBD alle von ihnen zusammen und ist schon live.

Investieren Sie in die Zukunft der Unterhaltungsbranche

Keine andere Unterhaltungsplattform schätzt ihre Nutzer so wie SUBBD. Denn sie gewährt nicht nur einen Zugang, sondern auch einen Anteil an der Zukunft der KI-basierten Unterhaltungsindustrie.

Für die Teilnahme am Vorverkauf öffnen Sie die SUBBD-Website und verbinden eine Wallet mit dieser, wobei die Best Wallet Selbstverwahrung, volle Kompatibilität und Transparenz bietet. Dann stehen ETH, BNB, USD und Bankkarten für die Zahlung zur Verfügung.

Nach dem Kauf können Sie den $SUBBD-Coin bereits staken und feste jährliche Zinsen in Höhe von 20 % erhalten, während Sie gleichzeitig das Ökosystem unterstützen.

Schließen Sie sich nun der SUBBD-Gemeinschaft auf X, Instagram und Telegram an.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.