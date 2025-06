Die ATTIKON Finanz AG begrüßt einen Neuzugang bei der ATTIKON Gruppe: Die UWS Assekuranz-Makler GmbH mit Hauptsitz in Schenefeld bei Hamburg ist auf die Absicherung von Immobilien spezialisiert - insbesondere im Auftrag von Hausverwaltungen, Bestandshaltern und institutionellen Anlegern. Erst kürzlich verkündete die ATTIKON Gruppe einen Neuzugang. Nun stärkt die ATTIKON Finanz AG ihre Marktposition in der Immobilienwirtschaft: Die UWS Assekuranz-Makler GmbH wird Teil der ATTIKON Gruppe. Das in Schenefeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...