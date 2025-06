London (ots/PRNewswire) -Im Rahmen ihrer wachsenden globalen Mission nahm die Vantage Foundation mit Stolz am UK-GCC Private Capital Alliance Summit 2025 teil, wo sie das Sponsoring der Veranstaltung durch Vantage Connect unterstützte und gleichzeitig ihre eigenen Ziele zur Förderung einer nachhaltigen sozialen Wirkung vorantrieb. Das Gipfeltreffen, das am 28. Mai 2025 stattfand, bot eine hochkarätige Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen institutionellen Anlegern, Family Offices und Unternehmensleitern aus dem Vereinigten Königreich und dem Golfkooperationsrat (GCC).Die Vantage Foundation leistete während des Gipfels strategische Unterstützung und unterstrich damit den Gedanken, dass finanzielles Wachstum und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen. Die Präsenz der Stiftung ergänzte nicht nur die institutionellen Initiativen von Vantage Connect, sondern verstärkte auch die Gespräche über integrative Entwicklung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den guten Zweck."Unsere Teilnahme am Gipfeltreffen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Golf-Kooperationsrat spiegelt unser Engagement für den Aufbau langfristiger Partnerschaften wider, die sinnvolle Veränderungen bewirken", sagte Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation. "Im Zuge unserer Expansion in die GCC-Region konzentrieren wir uns darauf, gemeinsame Ziele mit gleichgesinnten Organisationen zu identifizieren, die sich leidenschaftlich für die Stärkung von Gemeinschaften und die Gestaltung einer gerechteren Zukunft einsetzen."Während des Gipfels kam die Stiftung mit Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und philanthropischen Einrichtungen aus dem gesamten Golf-Kooperationsrat zusammen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden, die mit den regionalen Zielen für soziale Innovation, Jugendförderung und nachhaltige Entwicklung übereinstimmen. Der wachsende Bekanntheitsgrad der Stiftung im Nahen Osten ist ein wichtiger Schritt auf ihrem globalen Expansionskurs und positioniert sie als zweckorientierten Partner im Finanzsystem.Mit ihrer Teilnahme am UK-GCC Private Capital Alliance Summit hat die Vantage Foundation einen weiteren großen Schritt in Richtung ihrer Vision gemacht, Finanznetzwerke zu nutzen, um positive, dauerhafte Veränderungen zu schaffen.Informationen zur Vantage FoundationDie Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708358/Vantage_Foundation_Strengthens_Social_Impact_Agenda_UK_GCC_Private_Capital_Alliance.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundation-starkt-agenda-fur-soziale-auswirkungen-auf-dem-uk-gcc-private-capital-alliance-summit-302480710.htmlPressekontakt:Steven Xie,Geschäftsführender Direktor,Vantage Foundation,steven.xie@vantage.foundationOriginal-Content von: Vantage Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172206/6054330