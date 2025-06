EEG-gesteuerte Anästhesie mit Masimo-Technologie reduziert das Auftreten von Delirium, die Aufwachzeit und die Entlassungszeit sowie die Behandlungskosten bei Kindern durch Minimierung der Sevofluran-Exposition

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Ergebnisse einer randomisierten klinischen Studie bekannt, die in JAMA Pediatrics veröffentlicht wurde. Darin haben Dr. Yasuko Nagasaka und Kollegen der Tokyo Women's Medical University die Fähigkeit der elektroenzephalogramm (EEG)-gesteuerten Anästhesie unter Verwendung der Masimo SedLine -Überwachung der Gehirnfunktion nachgewiesen, die Anästhesie bei Kindern, die sich einer Operation unterziehen, zu verbessern.1 Die Forscher fanden heraus, dass die Verwendung von SedLine zu einer signifikanten Verringerung der Menge eines häufig verwendeten Inhalationsanästhetikums (Sevofluran) führte, das zur Aufrechterhaltung der Anästhesie bei pädiatrischen Patienten erforderlich war, wodurch deren Exposition gegenüber dem Medikament reduziert wurde. Im Gegenzug kam es bei den Patienten zu einer signifikant geringeren Rate an pädiatrischem Anästhesie-Aufwachdelirium (PAED), das sich häufig in Verwirrung, Unruhe oder Halluzinationen während der Erholungsphase äußert. Im Vergleich zur Standardpraxis erlangten die mit SedLine überwachten Kinder auch schneller das Bewusstsein und konnten früher sicher in die Aufwachstation (PACU) entlassen werden eine Zeitersparnis, die laut den Forschern zusätzliche Kosteneinsparungen bedeuten könnte. Zusammenfassend stellten die Forscher fest, dass Masimo SedLine dazu beitrug, die Anästhesie bei Kindern sicherer, effizienter und kostengünstiger zu machen.

Kinder, die mit SedLine überwacht wurden, waren durchschnittlich 1,4 MAC-Stunden weniger Sevofluran ausgesetzt und wiesen eine um 14 geringere PAED-Inzidenzrate auf. Im Durchschnitt erlangten sie 53 schneller das Bewusstsein und konnten 48 schneller aus der Aufwachstation entlassen werden. Die Zeitersparnis führte zu geschätzten Kosteneinsparungen von 240 bis 920 US-Dollar pro Patient.

PAED ist eine häufige und klinisch signifikante Komplikation in der Kinderanästhesie,2 die oft zu kurzfristigen Belastungen für Kinder, Eltern und Personal führt. Einige der negativen postoperativen Verhaltensweisen können Wochen oder Monate anhalten.3 Es wurde gezeigt, dass die Exposition gegenüber häufig verwendeten volatilen Anästhetika wie Sevoflurangas zur PAED beiträgt.4 In der aktuellen Standardpraxis wird eine feste Menge Sevofluran, 1,0 minimale alveoläre Konzentration (MAC), zur Aufrechterhaltung der Anästhesie bei Kindern verwendet, aber wie die Autoren anmerken, kann dies übermäßig sein.5 Dr. Nagasaka und ihr Team stellten die Hypothese auf, dass durch die Verwendung eines bilateralen EEG insbesondere der Wellenformen und Multitaper-Dichte-Spektrum-Arrays (DSA) von Masimo SedLine zur Steuerung der Sevoflurane-Titration die zur Induktion und Aufrechterhaltung einer angemessenen Sedierung erforderliche Menge reduziert und damit die Häufigkeit von PAED verringert werden könnte.

In der Studie wurden Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, die in der größten Kinderklinik Japans für einen elektiven Eingriff mit mindestens 30 Minuten Vollnarkose vorgesehen waren, nach dem Zufallsprinzip einer Versuchsgruppe (n 91) zugewiesen, deren Anästhesie mit Masimo SedLine überwacht wurde, oder einer Kontrollgruppe (n 86), deren Anästhesie nach der Standardpraxis, d. h. mit einer festen Sevoflurandosis von 1,0 MAC, überwacht wurde. Die Forscher zeichneten die Sevofluran-Exposition jedes Patienten sowie die Zeit zwischen wichtigen Ereignissen wie Intubation, Extubation, Ankunft und Entlassung aus der PACU und dem Aufwachen aus der Narkose auf. Alle Patienten wurden von Ärzten, die keine Kenntnis von der Behandlungszuweisung hatten, anhand einer Standardskala auf PAED untersucht.

Die Forscher stellten fest, dass die PAED-Inzidenz bei Patienten in der SedLine-Gruppe signifikant geringer war und 21 der Patienten betraf, gegenüber 35 der Patienten in der Kontrollgruppe (p 0,04). Die Patienten der SedLine-Gruppe waren einer signifikant geringeren Sevofluran-Exposition ausgesetzt, und zwar um durchschnittlich 1,4 MAC-Stunden. Sie wurden durchschnittlich 3,3 Minuten früher extubiert, erlangten durchschnittlich 21,4 Minuten früher das Bewusstsein und wurden durchschnittlich 16,5 Minuten früher aus der Aufwachstation entlassen. Die Forscher schätzten, dass die Verkürzung der Verweildauer im OP und in der Aufwachstation um etwa 20 Minuten eine Kostenersparnis von 240 bis 920 US-Dollar pro Fall bedeuten könnte.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass "die EEG-gesteuerte Steuerung der Vollnarkose die Sevofluran-Exposition und das Auftreten von Delirium bei Kindern nach der Narkose reduzierte, wobei die Aufwachphase verkürzt und die Aufenthaltsdauer in der Aufwachstation verkürzt wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass hohe Sevofluran-Konzentrationen zur Einleitung der Narkose, gefolgt von der routinemäßigen Verwendung von 1,0-MAC Sevofluran zur Aufrechterhaltung der Narkose, möglicherweise überhöht sind."

Sie stellten außerdem fest, dass "die Eltern und Erziehungsberechtigten durch die EEG-Überwachung die Gewissheit haben, dass das medizinische Fachpersonal aktiv daran arbeitet, die Exposition des Kindes gegenüber Anästhetika zu reduzieren und zu minimieren."

Eine ähnliche Studie aus dem Jahr 2022 von Long et al. eine der ersten, die den Einfluss der EEG-gesteuerten Anästhesie bei Kindern unter chirurgischen Eingriffen untersuchte ergab, dass bei pädiatrischen Patienten, die mit SedLine überwacht wurden, deutlich weniger EEG-Muster einer tiefen Hirnaktivität, bekannt als Burst Suppression, auftraten. Burst Suppression wurde auch mit unerwünschten Ergebnissen in Verbindung gebracht, darunter postoperatives Delirium.6

Yasuko Nagasaka, Professorin für Anästhesie an der Tokyo Women's Medical University und leitende Autorin der neuen Studie, kommentierte: "Obwohl eine Vollnarkose für Kinder, die sich einer Operation unterziehen, notwendig ist, äußern Eltern und Erziehungsberechtigte möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Exposition ihres Kindes gegenüber Anästhetika. Wir können nun beruhigend erklären, dass moderne medizinische Technologien wie die EEG-gesteuerte Anästhesie dazu beitragen, die Exposition gegenüber Anästhetika zu minimieren, wodurch das Auftreten von postanästhetischem Delirium bei Kindern (PAED) potenziell verringert und ein früheres Erwachen und eine schnellere Erholung aus der Bewusstlosigkeit unterstützt werden."

"Es ist wichtig zu erkennen", so Dr. Nagasaka weiter, "dass die Vertiefung der Anästhesie relativ leicht zu erlernen ist. Andererseits erfordert die Entwicklung des Selbstvertrauens und der Fähigkeiten, die für eine sichere Reduzierung der Anästhesie erforderlich sind, ein tieferes Verständnis. Unsere Ergebnisse könnten einen großen Schritt vorwärts in Richtung einer Verbesserung unserer gängigen Praxis bedeuten, was zur Entwicklung von Richtlinien für die EEG-Überwachung in pädiatrischen Bereichen führen könnte, sodass die EEG-Überwachung während einer Vollnarkose in Zukunft vorgeschrieben wird. Eine umfassende Schulung in der EEG-gesteuerten Anästhesie sollte jedoch als wichtiger nächster Schritt für die gesamte Anästhesie-Fachwelt angesehen werden."

Dean Kurth, MD, Oberarzt für Anästhesiologie am Children's Hospital of Philadelphia und Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania, fügte hinzu: "Diese Studie von Miyasaka et al. bestätigt die weltweit wachsende Erkenntnis von Kinderanästhesisten, dass Kindern mehr Anästhetika verabreicht werden als notwendig, was negative Folgen hat. Wie die Autoren gezeigt haben, können SedLine-EEG-Daten Ärzten helfen, jedem Kind eine präzisere Dosierung von Anästhetika zu verabreichen und die Ergebnisse zu verbessern."

Miyasaka K, Suzuki Y, Brown E, Nagasaka Y. EEG-Guided Titration of Sevoflurane and Pediatric Anesthesia Emergence Delirium. JAMA Pediatrics 21. April 2025. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2025.0517. Cole JW, Murray DJ, McAllister JD, Hirshberg GE. Emergence behavior in children: defining the incidence of excitement and agitation following anaesthesia. Paediatr Anaesth 2002;12(5):442-447. DOI:10.1046/j.1460-9592.2002.00868.x. Davis L, Qi TS, and Ng A. Emergence delirium: an overview with an emphasis on the use of electroencephalography in its management. Anest Pain Med 2024;19(Suppl 1):S87-95. DOI: 10.17085/apm.24013. Mason KP. Paediatric emergence delirium: a comprehensive review and interpretation of the literature. Br J Anaesth. 2017;118(3):335-343. DOI: 10.1093/bja/aew477. Goddard N, Smith D. Unintended awareness and monitoring of depth of anaesthesia. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain 2013;13(6):213-217. Long MHY, Lim EHL, Balanza GA, Allen JC, Purdon PL, and Bong CL. Sevoflurane requirements during electroencephalogram (EEG)-guided vs. standard anesthesia care in children: A randomized controlled trial. J Clin Anesth 27. Juni 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2022.110913.

