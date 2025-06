DJ US-Präsident Trump erwägt Erhöhung der Autozölle

Von Mark R. Long

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump erwägt womöglich eine Erhöhung der Zölle auf importierte Autos. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus anlässlich der Unterzeichnung einer Resolution, die das kalifornische Verbot des Verkaufs neuer benzinbetriebener Autos bis 2035 blockiert, sagte Trump, dass die 25-prozentigen Zölle auf ausländische Autos die jüngsten Investitionen von General Motors und anderen Unternehmen in die US-Fertigung gefördert hätten. "Ich könnte diesen Zoll in nicht allzu ferner Zukunft erhöhen", sagte er. "Je höher man ihn anhebt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie hier ein Werk bauen."

Trump erklärte, dass die 20-Milliarden-Dollar-Investition der südkoreanischen Hyundai Motor, zu der auch ein Plan für ein Stahlwerk in Louisiana gehört, ohne die neuen Zölle nicht zustande gekommen wäre. "Sie hätten keine 10 Cent investiert, wenn wir keine Zölle hätten", so Trump. Der Präsident verwies auch auf die nunmehr 50-prozentigen Zölle auf ausländischen Stahl und Aluminium sowie auf das im vergangenen Monat geschlossene Abkommen zwischen Nippon Steel aus Tokio und U.S. Steel. Trump sagte, die Amerikaner würden eine "goldene Aktie" halten, die den USA die Kontrolle über das Unternehmen sichere.

"Wir haben eine goldene Aktie, die ich kontrolliere oder die ein Präsident kontrolliert", sagte er. "Ich bin ein wenig besorgt, wer auch immer der Präsident sein mag, aber das gibt ihnen die totale Kontrolle, da 51 Prozent des Unternehmens in amerikanischem Besitz sind."

June 12, 2025 17:13 ET (21:13 GMT)

