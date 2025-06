Das Wellcome Sanger Institute, Parse Biosciences und das Computational Health Center am Helmholtz Munich haben heute eine Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Grundlage für einen Einzelzellatlas zu schaffen, der sich auf das Verständnis und die Aufklärung der Plastizität von Krebserkrankungen als Reaktion auf Therapien konzentriert. Die Zusammenarbeit wird eine ambitionierte zukünftige Phase zur Entwicklung eines Atlas der Plastizität von Krebserkrankungen mit Hunderten Millionen Zellen vorantreiben.

Mithilfe neuartiger Organoid-Störungs- und künstlicher Intelligenz (KI)-Plattformen soll ein umfassender Datensatz erstellt werden, der grundlegende Modelle für die Wirkstoffforschung und die Krebsforschung unterstützt.

Dr. Mathew Garnett, Group Leader am Sanger Institute, und Prof. Fabian Theis, Direktor des Computational Health Center am Helmholtz Munich und Associate Faculty am Sanger Institute, werden die Prüfärzte dieser Zusammenarbeit sein.

Das Forschungsteam von Garnett hat neuartige 3D-Organoidkulturen entwickelt, die als hoch skalierbare und funktionale Krebsmodelle dienen und die charakteristischen Merkmale von Tumoren von Patienten erfassen können. Das Team wird eine große Anzahl dieser Tumororganoide Mini-Tumore in einer Petrischale als Modell verwenden, um die Mechanismen der Plastizität und Anpassungsfähigkeit von Krebs in Reaktion auf Behandlungen besser zu verstehen.

Das Forschungsteam von Theis ist weithin anerkannt für seine bahnbrechenden Berechnungsalgorithmen zur Lösung komplexer biologischer Probleme an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Einzelzellgenomik, in diesem Zusammenhang für die In-silico-Modellierung von Arzneimittelwirkungen auf zelluläre Systeme. Die Initiative wird über das GigaLab von Parse Biosciences durchgeführt, eine hochmoderne Einrichtung, die speziell für die Erstellung umfangreicher Datensätze zur Einzelzell-RNA-Sequenzierung in beispielloser Geschwindigkeit entwickelt wurde.

Die Teams von Sanger, Helmholtz Munich und Parse haben automatisierte Methoden zur Optimierung der Laborabläufe entwickelt, zusätzlich zu den Berechnungsmethoden, die für die Analyse und Gewinnung von Erkenntnissen aus Datensätzen dieser Größe erforderlich sind.

Das ultimative Ziel der Zusammenarbeit ist die Erstellung einer Referenzkarte einzelner Zellen, die eine virtuelle Zellmodellierung ermöglicht und möglicherweise dabei helfen könnte, die Wirkung von Medikamenten bei Krebspatienten vorherzusagen wo Resistenzen entstehen könnten, durch welche Wirkstoffe und wo zukünftige Behandlungsmaßnahmen ansetzen sollten.

Garnett, Group Leader am Wellcome Sanger Institute und Co-Leiter der Zusammenarbeit, erklärte: "Wir haben eine transformative Plattform entwickelt, die sowohl das groß angelegte Screening von Organoiden als auch die anschließende Datengenerierung und -analyse ermöglicht und das Potenzial hat, unser Verständnis der therapeutischen Reaktionen bei Krebserkrankungen neu zu definieren. Unser Ziel ist es, eine Gemeinschaft aufzubauen, die das beste Fachwissen aus Wissenschaft und Industrie zusammenführt, um das Projekt voranzubringen. Studien dieser Größenordnung sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung grundlegender Modelle, die uns helfen, das Fortschreiten von Krebs besser zu verstehen und dringend benötigte Fortschritte auf diesem Gebiet zu erzielen."

Theis, Direktor des Computational Health Center am Helmholtz Munich und Co-Leiter der Zusammenarbeit, erklärte: "Unsere Vision eines virtuellen Zellperturbationsmodells rückt dank der jüngsten Fortschritte im Bereich der KI immer näher an die Realität. Um jedoch effektiv skalieren zu können, benötigen wir umfangreiche, hochwertige Datensätze zu Einzelzellperturbationen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht diese Größenordnung, und ich freue mich darauf, den Weg hin zu einem KI-gestützten experimentellen Design in der Arzneimittelforschung weiterzugehen."

Dr. Charlie Roco, Chief Technology Officer bei Parse Biosciences, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die Leistungsfähigkeit von GigaLab unseren visionären Partnern zur Verfügung zu stellen. Mithilfe der Evercode-Chemie von Parse kann das GigaLab schnell große Einzelzell-Datensätze in außergewöhnlicher Qualität erstellen. Die Kombination der Fachkompetenz des Wellcome Sanger Institute und der Helmholtz-Universität Munich mit der Geschwindigkeit und dem Umfang, die durch das GigaLab erreicht werden, bietet die Möglichkeit, unser Verständnis von Krebs grundlegend zu verändern."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird von über 2.500 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

Über Helmholtz Munich

Helmholtz Munich ist ein führendes biomedizinisches Forschungszentrum. Seine Mission ist es, bahnbrechende Lösungen für eine bessere Gesundheit in einer sich schnell verändernden Welt zu entwickeln. Interdisziplinäre Forschungsteams konzentrieren sich auf umweltbedingte Erkrankungen, insbesondere auf die Therapie und Prävention von Diabetes, Adipositas, Allergien und chronischen Lungenerkrankungen. Mithilfe künstlicher Intelligenz und Bioingenieurwesen beschleunigen Forscher die Umsetzung in die klinische Praxis. Helmholtz Munich beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in München/Neuherberg. Es ist Mitglied der Helmholtz Association, mit mehr als 43.000 Mitarbeitern und 18 Forschungszentren die größte wissenschaftliche Organisation in Deutschland. Weitere Informationen zu Helmholtz Munich (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH): www.helmholtz-munich.de/en

Über das Wellcome Sanger Institute

Das Wellcome Sanger Institute ist ein weltweit führendes Forschungszentrum für Genomik. Wir führen groß angelegte Forschungsarbeiten durch, die die Grundlagen für das Wissen in Biologie und Medizin bilden. Wir sind offen und kooperativ; unsere Daten, Ergebnisse, Tools und Technologien werden weltweit geteilt, um die Wissenschaft voranzubringen. Wir haben große Ambitionen wir übernehmen Projekte, die anderswo nicht realisierbar sind. Wir nutzen die Möglichkeiten der Genomsequenzierung, um die Informationen in der DNA zu verstehen und zu nutzen. Dank der finanziellen Unterstützung von Wellcome verfügen wir über die Freiheit und die Unterstützung, um die Grenzen der Genomik zu erweitern. Unsere Forschungsergebnisse werden zur Verbesserung der Gesundheit und zum Verständnis des Lebens auf der Erde genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sanger.ac.uk oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn und in unserem Blog.

Über Wellcome

Wellcome unterstützt die Wissenschaft bei der Bewältigung der dringenden gesundheitlichen Herausforderungen, denen wir alle gegenüberstehen. Wir unterstützen die Grundlagenforschung in den Bereichen Leben, Gesundheit und Wohlbefinden und stellen uns drei weltweiten Herausforderungen im Gesundheitsbereich: psychische Gesundheit, Infektionskrankheiten sowie Klima und Gesundheit. https://wellcome.org/

