Laserfiche wurde im Enterprise Content Management Emotional Footprint 2025-Bericht der Info-Tech Research Group als Champion in der Kategorie "Unternehmen" ausgezeichnet. Laserfiche die führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Inhalte und Arbeitsabläufe unterstützt wurde auf Grundlage von Bewertungen durch Endnutzer ausgezeichnet. Laserfiche wurde für seine hervorragenden Kundenbeziehungen und ein Produkt mit hoher Kapitalrendite als Champion ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, als Emotional Footprint Champion 2025 ausgezeichnet worden zu sein", erklärte Thomas Phelps, CIO und SVP für Unternehmensstrategie bei Laserfiche. "Von den 416 Kunden, die in diesem Jahr an den Umfragen von Info-Tech teilgenommen haben, gaben 99 an, dass sie eine Verlängerung planen."

"Unsere Kunden schätzen uns nicht nur für innovative, wirkungsvolle Lösungen, sondern auch für den Aufbau von Vertrauen und eine außergewöhnliche Kundenerfahrung."

Der Emotional Footprint-Bericht der Info-Tech Research Group quantifiziert die Endbenutzererfahrung und den Mehrwert, den ein bestimmtes Produkt bietet, sowie die Beziehung der Endbenutzer zum Anbieter. Laserfiche erhielt einen Net Emotional Footprint von 94 und einen CX-Wert von 9,3. Das Unternehmen erzielte die höchste Punktzahl in den Kategorien Integrity, Fairness, Security und Unique Features.

Die Emotional Footprint-Berichte der Info-Tech Research Group basieren auf authentischen Nutzerbewertungen. Die Laserfiche-Bewertungen umfassen Folgendes:

"Sie werden erstaunt sein, wie Laserfiche zu den besten Produkten seiner Kategorie zählt und von echten Fachleuten unterstützt wird." Führungskraft im Bauwesen

"Laserfiche bietet hervorragende Möglichkeiten zur Einarbeitung neuer Kunden und zum Zugriff auf Unternehmensdokumente." Führungskraft im Finanzbereich

"Was mir an Laserfiche besonders gefällt, ist die nahtlose Integration von Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, die eine höhere Effizienz und bessere Zusammenarbeit zwischen den Teams ermöglicht." Die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren und dabei Compliance und Sicherheit zu gewährleisten, ist besonders beeindruckend." IT-Manager im Finanzwesen

"Sie werden den Kauf dieses Produkts nicht bereuen. Der geschäftliche Mehrwert, den es unserem Unternehmen gebracht hat, hat es uns ermöglicht, viele interne Prozesse zu automatisieren, und die Kunden schätzen die Optimierung der Abläufe. Informieren Sie sich gründlich darüber, welche Möglichkeiten diese Lösung Ihrem Unternehmen bietet. Je mehr Sie über den Tellerrand hinausblicken, desto mehr werden Sie erkennen, dass Laserfiche nahezu alle Ihre Anforderungen erfüllen kann. IT-Manager im Bildungswesen

Laserfiche ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu automatisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen. Das Unternehmen hat kürzlich neue KI-Funktionen angekündigt, um die Produktivität weiter zu steigern und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren. Dazu gehörten Smart Fields für die intelligente Datenerfassung und "Smart Chat" für sofortige Einblicke in Dokumente mithilfe natürlicher Sprache.

"Unsere organisatorische Mission ist es, auf wissenschaftlicher Grundlage für die Gesundheit und den Wohlstand aller Einwohner North Carolinas zu sorgen", erklärte Miriam Patrocinio, Chief Data Officer beim North Carolina Department of Environmental Quality. "Die Benutzerfreundlichkeit, die robusten Formulare und die Workflow-Automatisierung von Laserfiche sowie die führenden KI-gesteuerten Funktionen ermöglichen es uns, diese Mission zu erfüllen, indem wir die Effizienz und Skalierbarkeit unserer Arbeit verbessern und uns so ganz auf den Dienst an den Bürgern konzentrieren können."

Über die Info-Tech Research Group

Die Info-Tech Research Group ist eines der weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen und betreut über 30.000 IT- und HR-Fachleute. Das Unternehmen erstellt unvoreingenommene, hochrelevante Forschungsergebnisse und bietet Beratungsdienstleistungen an, um Führungskräften dabei zu unterstützen, strategische, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen. Seit fast 30 Jahren arbeitet Info-Tech eng mit Teams zusammen, um ihnen alles zu bieten, was sie benötigen, von umsetzbaren Tools bis hin zur Beratung durch Analysten, damit sie messbare Ergebnisse für ihre Unternehmen erzielen können. Um mehr über die Geschäftsbereiche von Info-Tech zu erfahren, besuchen Sie bitte SoftwareReviews für Einblicke in den Softwarekauf oder McLean Company für Personalforschung und Beratungsdienstleistungen.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

