Die Flugtrainingsmanagement-Software FlightLogger nutzt die integrierten Zahlungsfunktionen von BlueSnap, um Betriebsabläufe in Flugschulen zu optimieren und das Unternehmenswachstum zu fördern.

BlueSnap, eine globale Plattform zur Zahlungsabwicklung für führende B2B- und B2C-Unternehmen, gab bekannt, von FlightLogger als internationaler Zahlungspartner ausgewählt worden zu sein. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Piloten in der Ausbildung von globalen Zahlungsmöglichkeiten, größerer finanzieller Flexibilität und einer breiteren Akzeptanz.

Als eines der führenden Unternehmen für Flugtrainingsmanagement-Software unterstützt FlightLogger unterstützt durch die führende Private-Equity-Gesellschaft Arcadea Group 200 Flugschulen in über 50 Ländern bei der Optimierung ihrer Pilotenausbildungsabläufe und -prozesse. Dafür wird eine vollständig digitale Plattform bereitgestellt, die auf jedem Gerät genutzt werden kann.

FlightLogger entschied sich auf Empfehlung des Zahlungsberatungsunternehmens PayTech Partners für BlueSnap. Die Aufgabe von BlueSnap wird sein, die internationale Zahlungsabwicklung zu unterstützen und den technischen Aufwand zu reduzieren. Neben der Empfehlung waren auch die starken internationalen Abwicklungskapazitäten, die einfache Integration und die wettbewerbsfähigen Konditionen ausschlaggebend für die Auswahl von BlueSnap. Durch die Implementierung von wiederkehrenden Zahlungen, Zahlungserinnerungen und flexiblen Zahlungsoptionen konnte BlueSnap FlightLogger dabei unterstützen, Zahlungsrückstände zu reduzieren und Tausenden von Schülern flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

"Es ist nicht leicht, die Ausbildung zum Piloten zu absolvieren. Mit BlueSnap können unsere Schulen aber zumindest den Zahlungsvorgang für unsere Piloten in der Ausbildung vereinfachen und so sicherstellen, dass die Schüler das Beste aus den Jahren ihrer Flugausbildung herausholen können", so Mads D. Larsen, CEO von FlightLogger. "Außerdem profitieren wir von einer einzigen Integrationsschicht, was einen unkomplizierten Onboarding-Prozess für unsere neuen und bestehenden Schulen weltweit gewährleistet. Damit sparen wir unserem Team viel Verwaltungszeit, wir senken die Kosten und vermeiden den Abgleich mit Dritten, was den operativen Bereich unseres globalen Geschäfts vereinfacht."

"Da ich selbst Pilot bin, weiß ich, wie wichtig ein unkomplizierter Zahlungsprozess für Flugschüler während ihrer mehrjährigen Ausbildung ist", so Henry Helgeson, CEO von BlueSnap. "Wir freuen uns daher sehr, FlightLogger in unserem internationalen Kundenportfolio begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Nutzung unserer Plattform zu unterstützen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, die Abläufe zu optimieren und auszuweiten sowie den technischen Aufwand zu reduzieren."

Über FlightLogger

FlightLogger ist ein führender Anbieter von Cloud-basierter Software für das Flugtrainingsmanagement, auf die Luftfahrt-Ausbildungsorganisationen in fast 50 Ländern vertrauen. FlightLogger wurde entwickelt, um die täglichen Abläufe zu vereinfachen und zu optimieren. Die intuitive Software umfasst daher Tools für die Terminplanung, die Verfolgung der Fortschritte der Flugschüler, die Einhaltung von Vorschriften und die Kommunikation und das alles auf einer einzigen Plattform. FlightLogger wurde im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und kontinuierliche Verbesserung entwickelt und unterstützt Flugschulen dabei, bessere Trainingserfahrungen zu bieten, dabei Zeit zu sparen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter flightlogger.net.

Über BlueSnap

BlueSnap unterstützt Unternehmen dabei, internationale Zahlungen effizienter abzuwickeln. Unsere Global Payment Orchestration Platform wurde entwickelt, um den Umsatz zu steigern und die Kosten für alle Unternehmen zu senken, die Online-Zahlungen akzeptieren. BlueSnap wird von renommierten Private-Equity-Investoren wie Great Hill Partners und Parthenon Capital Partners unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter BlueSnap.com.

