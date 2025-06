Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein führender globaler Manager für alternative Investments, hat heute die endgültige Schließung von Japan DC Partners I LP ("JDC I" oder der "Fonds") bekannt gegeben. Dies ist das erste Vehikel von Ares für die Investition in die Entwicklung und Unterhaltung von Rechenzentren. Mit fast US$2,4 Milliarden (¥350 Milliarden) an Eigenkapitalzusagen wird Ares zu einem der bedeutendsten Investoren für Rechenzentren. So kann der aufgrund von KI- und Cloudanwendungen steigende Bedarf befriedigt werden.

JDC I wird in die Entwicklung von drei großen Rechenzentren in der Umgebung von Tokio investieren. Hier entsteht eines der weltweit größten Rechenzentren-Hubs, wo insgesamt fast 240MW an IT-Last produziert werden kann. Bei der Entwicklung werden hohe Umweltstandards beachtet, wie zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Ressourcen oder Kühlsysteme mit geringem Wasserverbrauch.

Die Campus des Fonds werden von Ada Infrastructure ("Ada") entwickelt und betrieben. Dies ist eine globale Rechenzentrumsplattform, die Ares im Rahmen der GCP International Transaktion erworben hat und die danach vertikal integriert wurde. Das Expertenteam von Ada besteht aus mehr als 70 engagierten Mitarbeitern weltweit. Diese bringen umfangreiche Erfahrung mit, wenn es um komplexe Rechenzentrumsprojekte geht.

Ares sieht gute Investmentchancen im japanischen Rechenzentrumssektor: neben der bereits gesicherten Pipeline Synergien zwischen seiner breiten digitalen Infrastruktur und Klimainfrastruktur, um das langfristige Wachstum zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt Ares in Japan über eine starke Präsenz, bedingt durch Immobilienkauf und gute Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern und über die eigenen Logistikaktivitäten auch zu Kommunen. Dies wird aus Sicht von Ares die Positionierung der Plattform und der Rechenzentren erleichtern.

Einer der institutionellen Investoren ist Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"). Er ist mit fast US$1,3 Milliarden (¥193 Milliarden) beteiligt. Neben CPP Investments hat auch GLP Pte Ltd ("GLP") investiert, ein führender globaler Investor mit Sitz in Singapur, der sich auf die New Economy spezialisiert hat. GLP war vor der Übernahme von GCP International am 1. März 2025 durch Ares der bedeutendste Aktionär dieses Unternehmens. GLP besitzt noch immer digitale Infrastruktur von GCP in wichtigen internationalen Märkten, die teils auch von Ares gemanagt werden.

"Dieser Erfolg unterstreicht die Investment- und Entwicklungsmöglichkeiten, die die gemeinsame Plattform von Ares und GCP International der New Economy in Japan bieten. Wir danken den Investoren des Fonds, einschließlich CPP Investments für ihre Unterstützung," sagte Blair Jacobson, Co-President von Ares. "Da die Ausbreitung von Cloud-Computing und KI in Japan schnell voranschreitet, wird dieses Land für den Bau von Rechenzentren sehr bedeutsam. So kann Ares mit dem Kapital Engpässe vermeiden. Die guten Beziehungen des Teams zu wichtigen Rechenzentrumskunden und dank umfangreicher Erfahrungen auf diesem Gebiet wird es uns gelingen, die nächste Welle von entscheidenden Assets zu etablieren und dabei gute Renditen zu erwirtschaften."

"Die Nachfrage nach Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund des steigenden Bedarfs an Datenverarbeitung und -nutzung ständig," sagte Max Biagosch, Senior Managing Director Global Head of Real Assets für CPP Investments. "Als einer der bedeutendsten Märkte für Rechenzentren in Asien ist Japan ein Knotenpunkt, der Asien und Nordamerika verbindet, um einen effizienten Datentransfer zu gewährleisten. Die Beteiligung an dem Fonds entspricht unserer globalen Strategie im Bereich Rechenzentren und wird attraktive Renditen für CPP-Kunden und Nutznießer abwerfen."

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager für alternative Investments. Das Unternehmen bietet Kunden komplementäre Erst- und Zweitinvestments in den Klassen Kredite, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur. Wir stellen flexibles Kapital bereit, um Unternehmen zu unterstützen und Mehrwert für unsere Stakeholder und innerhalb unserer Communities zu erzeugen. Durch Zusammenarbeit innerhalb unserer Investmentgruppe streben wir nach stabilen und attraktiven Investmentrenditen. Am 31. März 2025 hatte Ares Management Corporation's globale Plattform fast US$546 Milliarden an Assets unter Verwaltung. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten aktiv. Mehr Informationen finden Sie unter: www.aresmgmt.com.

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ist eine professionelle Investmentmanagementorganisation, das Fonds im Sinne der mehr als 22 Millionen Geldgeber und Nutznießer des Canada Pension Plan verwaltet. Um ein diversifiziertes Portfolio zu erstellen, werden weltweit Investments in die Klassen staatliche und private Wertpapiere, Immobilien und Festverzinsliche getätigt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto und weitere Büros unterhält CCP in Hongkong, London, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo und Sydney, CPP Investments wird unabhängig vom regierungsnahen Canada Pension Plan geführt und verwaltet. Am 31. März 2025 belief der Fonds sich auf C$714,4 Milliarden. Mehr Informationen finden Sie unter: www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder auf X @CPPInvestments.

