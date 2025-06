Neue SDK-Integration vereinfacht die Monetarisierung für Defold-Entwickler, die im Vorfeld der Global Game Jam auf CrazyGames veröffentlichen

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, gibt eine neue strategische Partnerschaft mit Defold bekannt, der plattformübergreifenden Spiel-Engine, der Fachleute und Indie-Entwickler weltweit vertrauen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Xsolla und den auf Defold entwickelten Web-Spielen auf CrazyGames, sodass Entwickler ihre Titel rechtzeitig zum CrazyGames x Defold Game Jam vom 13. bis 15. Juni monetarisieren können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250612741655/de/

(Graphic: Xsolla)

Um der Komplexität der Monetarisierung in Spielen gerecht zu werden, haben Xsolla und Defold ein neues SDK entwickelt, mit denen Defold-Entwickler In-Game-Kauffunktionen implementieren können, ohne dass eine komplexe manuelle API-Einrichtung erforderlich ist. Dank der Förderung und Unterstützung von Xsolla beseitigt diese Integration Hindernisse auf dem Weg zur Monetarisierung, sodass Entwickler sich auf die Entwicklung ansprechender Spiele konzentrieren können, anstatt sich mit der kommerziellen Infrastruktur zu befassen.

Dieses SDK verbindet drei wichtige Akteure im wachsenden Bereich der Browsergames: Xsolla, Defold und CrazyGames bieten einen reibungslosen Übergang vom Gameplay zum Kauf. Die Veröffentlichung fällt mit dem Game Jam zusammen, sodass die Teilnehmer In-Game-Käufe einfach integrieren, ihre Reichweite vergrößern und die Monetarisierung über traditionelle App-Stores hinaus skalieren können.

Entwickler, die die flexible, Lua-basierte Engine von Defold nutzen, können dank des leistungsstarken Toolset von Xsolla nun End-to-End-Monetarisierungsabläufe direkt in ihren Browsergames implementieren. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt für die browserbasierte Entwicklung dar und festigt die Rolle von Xsolla als Innovator im Bereich des plattformübergreifenden Spielehandels.

"Xsolla hat sich stets darauf konzentriert, den Weg zur Monetarisierung zu vereinfachen, insbesondere für Entwickler, die Spieler auf verschiedenen Plattformen erreichen möchten", erklärte Chris Hewish, Chief Strategy and Communications Officer bei Xsolla. "Unsere Partnerschaft mit Defold eröffnet Browser-Spieleentwicklern neue Möglichkeiten, insbesondere angesichts der kontinuierlichen Expansion der CrazyGames-Community. Wir freuen uns, eine schnelle, intuitive und gut durchdachte Lösung anbieten zu können, die speziell auf die Bedürfnisse von Entwicklern zugeschnitten ist."

"Entwickler dabei zu unterstützen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen, ist das Kernanliegen von Defold", erklärte Björn Ritzl, Product Owner bei Defold. "Durch die Zusammenarbeit mit Xsolla bieten wir unserer Community Tools, mit denen sie Spiele einfacher monetarisieren können, insbesondere im schnell wachsenden Bereich der Web-Spiele. Dies ist ein bedeutender Erfolg für unsere Entwickler im Vorfeld des Game Jam."

Diese Initiative steht im Einklang mit der umfassenden Vision von Xsolla hinsichtlich der Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems, alternativer Vertriebskanäle und nachhaltiger Umsatzmodelle für Entwickler jeder Größe. Mit über 500 erfolgreich gestarteten Webshops und einer wachsenden Palette an Monetarisierungslösungen bietet Xsolla der globalen Entwickler-Community weiterhin zahlreiche Möglichkeiten.

Um auf das neue Xsolla SDK zuzugreifen oder mehr über Defold zu erfahren, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/defold

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Defold

Defold ist eine kostenlose, quelloffene und plattformübergreifende Spiel-Engine mit einer entwicklerfreundlichen Lizenz. Defold wird von professionellen Entwicklern und Indie-Entwicklern weltweit zur Erstellung kommerzieller Spiele eingesetzt. Defold wird auch häufig in Spielen für Game Jams und als Werkzeug zur Vermittlung von Spielentwicklung eingesetzt. Defold wird von der Defold Foundation entwickelt, einer schwedischen Software-Stiftung, die im Mai 2020 gegründet wurde. Die Defold Foundation arbeitet mit Partnern aus der Industrie zusammen, um Spieleentwicklern weltweit kostenlose und offene Software und Dienste zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter defold.com.

Über CrazyGames

CrazyGames ist eine führende Browsergames-Plattform, die monatlich über 40 Millionen Nutzern weltweit sofortiges Spielen ermöglicht. Mit Tausenden hochwertigen Spielen aus allen Genres unterstützt CrazyGames Entwickler dabei, ein großes, engagiertes Publikum ohne die Hürden eines App Stores zu erreichen. Die Plattform unterstützt die direkte Veröffentlichung im Internet, schnelle Feedback-Schleifen und moderne Monetarisierungstools, sodass Spieleentwickler in der Browser-First-Ära erfolgreich sein können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte crazygames.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250612741655/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com