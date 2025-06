Fortschritte bei natürlichen Kältemitteln, Wassereffizienz und Kreislaufwirtschaft unterstreichen Güntners weltweiten Einfluss

Güntner, ein weltweiter Marktführer in der Kälte- und Wärmetauschtechnologie, gab heute seine zentrale Rolle im kürzlich veröffentlichten A-HEAT Sustainability Report 2024 bekannt. Der Bericht zeigt bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu ehrgeizigen Umweltzielen getragen von Güntners Engagement für messbare, innovationsgetriebene Nachhaltigkeit.

Im Hinblick auf seine Nachhaltigkeitsziele 2030 erzielte Güntner bemerkenswerte Erfolge in wichtigen Bereichen, darunter die Integration natürlicher Kältemittel, Wasser- und Energieeffizienz sowie die Entwicklung von Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Diese Maßnahmen spiegeln Güntners kontinuierliche Bemühungen wider, Nachhaltigkeit nicht nur zum Ziel, sondern zum zentralen Innovationstreiber zu machen. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen der nahezu vollständige Umstieg auf natürliche Kältemittel im gesamten Produktportfolio sowie fortlaufende Investitionen in energie- und wassersparende Technologien an den globalen Produktionsstandorten.

"In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie wir über Nachhaltigkeit sprechen, verändert", sagte Christian Weiser, CEO von Güntner. "Bei Güntner sind wir Nachhaltigkeit schon immer mit Klarheit angegangen. Für uns ging es nie darum, einfach nur mehr zu tun, sondern das zu tun, was zählt, und das bedeutet, den Fokus auf Wirkung zu legen."

Highlights des Berichts 2024:

Einführung des Impact° Label: Das Impact° Label von Güntner erlaubt es Kunden, nachhaltige Lösungen leicht zu erkennen, von energieeffizienten Systemen bis hin zu Produkten, die mit natürlichen Kältemitteln entwickelt wurden.

Das Impact° Label von Güntner erlaubt es Kunden, nachhaltige Lösungen leicht zu erkennen, von energieeffizienten Systemen bis hin zu Produkten, die mit natürlichen Kältemitteln entwickelt wurden. Erster Impact Summit: Im September 2024 veranstaltete Güntner seinen ersten Impact Summit in Budapest, der fast 190 Kunden aus 36 Ländern zusammenführte. Die dreitägige Veranstaltung drehte sich um nachhaltige Innovationen und branchenübergreifende Zusammenarbeit, von KI-Lösungen für Rechenzentren bis hin zu hocheffizienten Kühllagersystemen.

Im September 2024 veranstaltete Güntner seinen ersten Impact Summit in Budapest, der fast 190 Kunden aus 36 Ländern zusammenführte. Die dreitägige Veranstaltung drehte sich um nachhaltige Innovationen und branchenübergreifende Zusammenarbeit, von KI-Lösungen für Rechenzentren bis hin zu hocheffizienten Kühllagersystemen. Fortschritt bei natürlichen Kältemitteln: Güntner liegt dem Zeitplan um Jahre voraus, da nahezu alle Produkte bereits mit natürlichen Kältemitteln wie CO2 und Ammoniak kompatibel sind. Eine CO2-kompatible Version der GADV-Produktfamilie wird 2025 auf den Markt kommen und damit das übergreifende Ziel der Unternehmensgruppe unterstützen, bis 2030 vollständige Portfolio-Kompatibilität zu erreichen.

Güntner liegt dem Zeitplan um Jahre voraus, da nahezu alle Produkte bereits mit natürlichen Kältemitteln wie CO2 und Ammoniak kompatibel sind. Eine CO2-kompatible Version der GADV-Produktfamilie wird 2025 auf den Markt kommen und damit das übergreifende Ziel der Unternehmensgruppe unterstützen, bis 2030 vollständige Portfolio-Kompatibilität zu erreichen. Wassereffizienz: Die Süßwasserentnahme wurde seit 2021 um fast 20 reduziert, wobei eine Effizienzsteigerung von 30 bis 2030 angestrebt wird. Mit kontinuierlichen Investitionen in Wasserspartechnologien an seinen Standorten weltweit treibt Güntner diesen Fortschritt weiter voran.

Die Süßwasserentnahme wurde seit 2021 um fast 20 reduziert, wobei eine Effizienzsteigerung von 30 bis 2030 angestrebt wird. Mit kontinuierlichen Investitionen in Wasserspartechnologien an seinen Standorten weltweit treibt Güntner diesen Fortschritt weiter voran. Pionierarbeit bei Kooperationen in der Kreislaufwirtschaft: In Partnerschaft mit Circular Republic arbeitet Güntner daran, das branchenweit erste Produkt auf den Markt zu bringen, das nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft hergestellt wird. Dieses Engagement erstreckt sich auf Designinnovation, Materialwiederverwendung sowie Partnerschaften mit verschiedenen Interessenvertretern und einem Fokus auf langfristige Nachhaltigkeit.

Diese Erfolge sind Teil der konzernweiten Bemühungen, den Wasser- und Energieverbrauch zu senken, die Emissionsbilanz zu verbessern und Mitarbeitende in allen Regionen einzubinden, um gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Den vollständigen Bericht und weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von Güntner finden Sie unter https://guntner.com/en-us/our-impact/sustainability-hub.

Über Güntner

Güntner ist weltweiter Marktführer bei der Herstellung von Komponenten für die Kälte- und Klimatechnik. Mit mehr als 4.000 Beschäftigten, Niederlassungen in über 50 Ländern und sechs Produktionsstätten in Europa, Asien und Amerika ist das Unternehmen auf allen Märkten stark vertreten. Eine jahrzehntelange Branchenerfahrung und die konsequente Integration neuester Technologien und Forschungserkenntnisse bilden das Fundament für den hohen Qualitätsstandard der Lösungen von Güntner. Von frischen Lebensmitteln über angenehme Raumtemperaturen in Bürogebäuden bis hin zu Rechenzentrumslösungen und Energieerzeugung die Lösungen von Güntner übernehmen Funktionen, die für unseren Alltag unverzichtbar sind.

