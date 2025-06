NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat erneut eine sofortige, bedingungslose und anhaltende Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Deutschland und 148 weitere Mitgliedsländer stimmten in New York für die Resolution, 12 Länder dagegen - darunter Israel und die USA. 19 enthielten sich bei der Abstimmung über das Papier, das auch eine Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas und humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen fordert. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind nicht bindend, haben aber politische Symbolkraft. Das Gremium hat seit dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 bereits mehrfach ähnliche Resolutionen verabschiedet./cah/DP/zb