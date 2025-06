Das etwas andere Einkommen...: OR Royalties glänzt mit rekordverdächtigen Q1-Ergebnissen und Turbo-Wachstum bei Lizenzgebühren!

Anzeige / Werbung

OR Royalties (WKN: A417BX) ist DER Lizenzgebühren- und Streams-Star in der Edelmetall-Branche, mit einem einzigartigen Riecher für lukrative Beteiligungen und smarte Geschäftsmodelle.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

genau diese Strategie hat sich im ersten Quartal des laufenden Jahres wieder einmal beeindruckend ausgezahlt. So wurden zwischen Januar und März satte 19.014 Unzen Goldäquivalent generiert.

Damit flossen fantastische 54,9 Mio. USD an Lizenzgebühren und Streams in OR Royalties (WKN: A417BX) Unternehmenskasse, ein Plus von fast 10 Mio. USD verglichen zu den 45 Mio. USD aus dem ersten Quartal. Ebenso nach oben schoss ORs (WKN: A417BX) Cashflow, der mit 46,1 Mio. USD gut neun Mio. USD über den 37,4 Mio. USD aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres liegt. Im selben rasanten Aufzug nach oben befindet sich der bereinigte Gewinn, der im ersten Quartal 2025 bei satten 29,5 Mio. USD bzw. 0,16 USD pro Aktie lag. Im ersten Vierteljahr 2024 waren es noch 22 Mio. USD respektive 0,12 USD pro Aktie.

Schließlich legte auch der Nettogewinn kräftig zu und verdoppelte sich mit phänomenalen 25,6 Mio. USD bzw. 0,14 USD je unverwässerter Aktie gegenüber den 11,2 Mio. USD und 0,06 US-Dollar je unverwässerter Aktie aus dem ersten Quartal 2024. Unterm Strich kann OR zum Stichtag 31.03.2025 auf ein komfortables Cash-Kissen von 63,1 Mio. USD zurückgreifen, während auf der Soll-Seite schmale 74,3 Mio. USD Schulden stehen und im ersten Quartal 2025 insgesamt 19,6 Mio. USD im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität netto zurückgezahlt wurden.

Alles in allem schafft OR (WKN: A417BX) damit wieder einmal ein "1A'-Umfeld für seine Aktionäre, die zum 15. April 2025 eine vierteljährliche Dividende von fetten 0,065 CAD/Stammaktie erhalten haben.

Smarte Streams-Verträge sorgen für dynamisches Wachstum!

Neben den formidablen Finanzergebnissen kann OR (WKN: A417BX) auch in Sachen Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäft seine Durchstarter-Qualitäten unter Beweis stellen. Das zeigt sich beispielsweise im Erwerb der 1,5-prozentigen Nettoschmelzgebühr für die von Japan Gold vollständig kontrollierten japanischen Grundstücke für in Summe 5 Mio. USD in Cash.

Es zeigt sich ebenso in den fantastischen Fortschritten all jener Ausnahme-Assets, an denen OR Royalties eine lukrative Beteiligung hält:

"South Railroad' mit super Entwicklung!

Mitte Mai schloss ORs (WKN: A417BX) 100 %ige Tochter Osisko Bermuda Limited eine Vereinbarung über den Erwerb eines ebenso 100 %igen Silberstreams von einem Fonds ab, der von Orion Resource Partners verwaltet wird. Dieser Fonds bezieht sich auf das US-Mega-Projekt "South Railroad', das von Orla Mining Ltd. in Elko County, Nevada, betrieben wird und das sensationelle Mineralreserven von knapp 6,1 Millionen Unzen Silber und phänomenale Mineralressourcen von rund 7,1 Millionen Unzen Silber in der Kategorie "gemessen & angezeigt' beherbergt.

Quelle: Orla Mining Ltd.

Derweil treibt Orla die weitere Entwicklung dieses hochgradigen Projekts entschlossen voran und will bis Ende des laufenden Jahres eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für "South Railroad' veröffentlichen. Mit dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen rechnet das Unternehmen bis Mitte 2026. Darauf folgt dann ein voraussichtlicher Zeitplan für den Bau der Vorproduktion von etwa 12 Monaten. Somit könnte die erste Doré-Produktion von South Railroad, wahrscheinlich in Form einer Haufenlaugungsmine im Tagebau, bereitsim Jahr 2027 erfolgen.

Für Osisko Bermuda Limited bedeutet das den Erwerb von satten 100 % der gesamten Raffiniertes-Silber-Produktion zu gerade einmal 15 % des vorherrschenden Silber-Marktpreises, und das wohlgemerkt während der gesamten Lebensdauer der Mine und für einen günstigen Kaufpreis von insgesamt nur 13 Mio. USD.

Spring Valley kurz vor Projektkonstruktion!

Ebenso in Nevada und damit in einem Gebiet gelegen, das weltweit als der viertgrößte Goldproduzent mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven von sensationellen mehr als 54 Millionen Unzen ist, liegt Solidus Resources' Power-Projekt "Spring Valley'. Hieran hält OR Royalties (WKN: A417BX) im Schnitt fette 3,5 % Nettoschmelzgebühren.

Umso erfreulicher ist daher die Nachricht, dass das "United States Bureau of Land Management' voraussichtlich bis zum 11. Juli des laufenden Jahres eine endgültige Umweltverträglichkeitserklärung für das grandiose "Spring Valley'-Goldprojekt veröffentlichen wird. Zusammen mit dem für Mitte August angekündigten "Record of Decision' ist dies sehr wahrscheinlich der Startschuss fürdie Projektkonstruktion im dritten Quartal diesen Jahres. Wie außergewöhnlich "Spring Valleys'-Potenzial ist, beweist unter anderem auch das Interesse der Export-Import Bank of the United States, die sich mit bis zu 835 Mio. USD an der Finanzierung des Projekts beteiligen möchte.

Tatsächlich verwundert dies kaum, vor allem mit Blick auf die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für "Spring Valley', die Solidus bereits im Februar 2025 veröffentlicht hatte. Da steht nämlich unterm Strich eine jährliche Produktion von großartigen 300.000 Unzen Gold bei einer Lebensdauer der Mine von mehr als 10 Jahren. In den ersten fünf Jahren sollen sogar 348.000 Unzen pro Jahr produziert werden, bei einer Rückgewinnungsrate von grandiosen 80,5 %.

Quelle: Solidus Resources

"Cariboo' mit beeindurckendem Machbarkeits-Update!

Im gehaltvollen British Columbia, Kanada, gelegen, befindet sich Osisko Developments 100 % unternehmenseigenes "Cariboo'-Projekt, an dem OR (WKN: A417BX) eine Nettoschmelzgebühr von 5 %hält. Wie fett diese sich auszahlen werden, zeigen die großartigen Ergebnisse einer jüngst veröffentlichten optimierten Machbarkeitsstudie. Diese basiert auf einer Lebensdauer der geplanten Mine von 10 Jahren, auf einer durchschnittlichen jährlichen Produktion von satten 190.000 Unzen Gold bzw. von 202.000 Unzen in den ersten fünf Jahren und auf einer Goldgewinnungsrate von sensationellen 92,6 %.

Unterm Strich kann laut optimierter Machbarkeitsstudie das Projekt nun in einer einzigen Phase durchgeführt und danach sofort auf eine Nennkapazität von fetten 4.900 Tonnen pro Tag hochgefahren werden, im Einklang mit den bestehenden Genehmigungen. Optimiert werden sollen zudem auch die Verarbeitungsanlagen, die sich dann alle an einem einzigen Standort befinden sollen. Erheblich verbessert werden soll auch das "Flowsheet-Design'. Am Ende soll die Produktion eines höherwertigen Konzentrat-Endprodukts stehen.

Kurzum sind die Weichen für eine hocheffiziente Produktion hochgradigen Golds punktgenau gestellt und die nächste Etappe, "Cariboos' erste Goldproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2027, steht fest auf dem Plan des unwiderstehlichen Wachstumskurses dieses Power-Projekts.

1A-Änderungen beim "Amulsar'-Deal!

Mit dem Abschuss des Verkaufs seiner Beteiligung an Lydian Armenia CJSC und der "Amulsar'-Mine an United Gold, hat OR (WKN: A417BX) auch den entsprechenden Stream-Vertrag angepasst. Demnach kauft OR 3,34 % der Goldproduktion bis zur Lieferung von etwa 82.300 Unzen Gold. Für die dann verbleibende Lebensdauer der Mine reduziert sich der Anteil auf 1,31 % Gold und 49,22 % raffiniertes Silber bis zur Lieferung von etwa 1,03 Millionen Unzen Silber. Später wird OR 19,69 % des zahlbaren Silbers für die verbleibende Minenlebensdauer kaufen. Für jede gelieferte Unze Feingold und Feinsilber zahlt OR einen festen Betrag von 400,- USD respektive 4,- USD.

Bedenkt man, dass die "Amulsar'-Mine über eine anfängliche Lebensdauer von 16 Jahren etwa 168.000 Unzen Gold und 140.000 Unzen Silber pro Jahr produzieren wird und dass United Gold etwa 26,5 Mio. USD zuzüglich aufgelaufener Zinsen an OR zahlen wird - wobei die Zinsen zu einem festen Satz von jährlich 8 % anfallen - kann man zweifelsohne von einem lukrativen Deal für OR Royalties (WKN: A417BX) sprechen.

"Upper Beaver' mit spannendem Update!

Das von Agnico Eagle Mines betriebene kanadische Ausnahme-Projekt "Upper Beaver', an dem OR (WKN: A417BX) eine 2,0 %ige Nettoschmelzgebühr hält, macht formidable Fortschritte. So wurde im ersten Quartal 2025 mit dem Einbau der Stahlkonstruktion für das Fördergerüst des Erkundungsschachtes begonnen. Am Förderraum wurden die Stahlkonstruktion und die Verkleidung im Laufe des Quartals fertiggestellt.

Mit den Abteuf-Arbeiten des Erkundungsschachtes wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 begonnen. Abgeschlossen wurden hingegen der Aushub des Hohlraumes für das Rampenportal, während der Beginn des Aushubs der Explorationsrampe voraussichtlich im vierten Quartal sein wird.Parallel dazu treibt Agnico Eagle die Genehmigungsverfahren energisch voran und führt mehrere Studien zur Vorbereitung der Folgenabschätzung bei "Upper Beaver' durch. Diese könnte Ende 2025 vorliegen.

Betrachtet man das Mitte 2024 intern skizzierte Minen- und Mühlen-Szenario für "Upper Beaver', steigt die Spannung auf eine Produktion umso mehr. Denn diesem Szenario zufolge soll "Upper Beaver' über das sensationelle Potenzial verfügen, vom Jahr 2031 an über einen Zeitraum von 13 Jahren durchschnittlich satte 10.000 Unzen Gold und 3.600 Tonnen Kupfer zu produzieren.

Mächtige Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für "Ermitaño'!

Vor gut einem Jahr stieß First Majestic Silver auf seinem mexikanischen Mega-Asset "Ermitaño' auf dashochgradige Adersystem "Navidad', dass an die aktuell produzierende Mine "Ermitaño' angrenzt.

Quelle: First Majestic Silver

Durch spätere Bohrungen konnte die bis dahin bekannte Gold- und Silbermineralisierung erheblich erweitert werden. Entsprechend fett fielen die nun veröffentlichten aktualisierten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für "Navidad' aus. Alles in allem stehen unterm Strich nun phänomenale 2,3 Millionen Tonnen mit großartigen 81 g/t Ag (Silber) und 3,42 g/t Au (Gold) für 5,9 Millionen Unzen Silberebenso wie 249.000 Unzen Gold.

Hinzu kommen bombastische Bohrerfolge. So wurden auf dem Grundstück "Santa Elena' sensationelle 6,8 m mit herausragenden 14,8 g/t Au und 642 g/t Ag durchschnitten, eine der hochgradigsten Mineralisierungen, die jemals dort zutage gefördert wurden. Insgesamt bestätigen die Bohrungen die grandiose Kontinuität der Edelmetallmineralisierung und ergaben allgemein deutlich höhere Gold- und Silbergehalte als bei früheren Bohrungen.

Nicht zuletzt konnten bei unabhängigen metallurgischen Tests an den Mineralisierungen "Navidad' und "Winter' außergewöhnliche Gold- und Silbergewinnungsraten erzielt werden, und zwar von durchgehend mehr als 90 % bei Gold und über 85 % bei Silber.

Das schließlich beweist auf beeindruckende Art und Weise, dass die Mega-Mineralisierung von "Navidad' mitder bestehenden Verarbeitungsinfrastruktur im "Santa-Elena'-Betrieb kompatibel ist. Fast schon selbsterklärend, dass sich OR Royalties (WKN: A417BX) 2 %ige "Ermitaño'-Beteiligung natürlich auch auf das Ausnahme-Adersystem "Navidad' erstreckt.

"Wharekirauponga' mit Wahnsinns-Bohrergebnissen und großartigen Fortschritten bei der Genehmigung!

Das von OceanaGold betriebene Projekt "Waihi North', zu dem auch "Wharekirauponga Underground' gehört, geht mit Siebenmeilen-Stiefeln seiner Genehmigung entgegen. Anfang März dieses Jahres hatte OceanaGold nämlich einen Antrag auf Erteilung einer Schnellgenehmigung gestellt und ist nun sehr optimistisch, dass das Power-Projekt bis Ende 2025 vollständig genehmigt sein wird.

Diesem Plan zufolge könnten dann bereits im nächsten Jahr die Erschließungsarbeiten im Untertagebau für die geplante "Wharekirauponga-Underground'-Mine auf vollen Touren angegangen werden. Wie lukrativ dies auch für OR (WKN: A417BX) sein könnte, das eine 2 %ige Nettoschmelzgebühr auf "Waihi West' und "Wharekirauponga Underground' hält, zeigt sich eindrucksvoll in den aktuellen Bohrergebnisse von dort.

Quelle: OceanaGold

Diese belegen sowohl die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung ebenso wie sie auf enormes Aufwärtspotenzial bei den Mineralreserven hinweisen, das weit über den 1,2 Millionen Unzen liegen könnte.

Kreditlinie aufgestockt - OR sichert sich noch mehr finanziellen Spielraum für Wachstum!

Dass OR Royalties (WKN: A417BX) über eine erstklassige Bilanz und ein starkes Bankennetzwerk verfügt ist bekannt, und zeigt sich jetzt wieder eindrucksvoll an der neu überarbeiteten Kreditfazilität: Diese wurde nicht nur von kanadischen auf US-Dollar umgestellt, sondern auch gewaltig aufgestockt - von zuvor 550 Mio. CAD mit einer nicht fest zugesagten Option von bis zu 200 Mio. CAD, auf nunmehr 650 Mio. USD plus einer zusätzlichen 200 Mio. USD-Option. Macht im Bestfall satte 850 Mio. USD an verfügbarer Liquidität!

Der Zinssatz bleibt dabei mit Secured Overnight Financing Rate (SOFR) oder Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA) Plus 1,45 bis 2,75 % gewohnt attraktiv. Laufzeit? Bis Mai 2029 - reichlich Zeit also, um strategische Deals auf den Weg zu bringen. Zusammen mit der bereits gemeldeten positiven Netto-Cash-Position und dem erwarteten 49 Mio. USD-Zufluss aus dem Verkauf der MAC Copper-Anteile ist OR Royalties (WKN: A417BX) finanziell so robust wie nie zuvor aufgestellt - und bereit, den nächsten Übernahme-Coup zu landen!

Fulminanter Start zündet Wachstumsturbo für das Gesamtjahr 2025!

Jason Attew, Präsident & CEO von OR Royalties (WKN: A417BX), sieht sowohl in den Rekord-Resultaten aus dem ersten Quartal des laufenden Jahres wie auch in den vielversprechenden Projekt-Updates eine eindrucksvolle Bestätigung seiner Wachstumsstrategie:

"Wir haben einen dynamischen Start ins neue Jahr hingelegt und mit knapp 19.000 Unzen Goldäquivalent eine sehr gute Basis geschaffen, um unsere Jahresprognose von 80.000 bis 88.000 Goldäquivalent-Unzen mindestens zu erreichen, wenn nicht gar zu übertreffen. Was die Updates unserer verschiedenen Projekte betrifft, zeigen diese, dass wir mit unserem diversifizierten und wachstumsorientierten Portfolio über vielversprechende Optionen verfügen. Das gilt auch für unsere aktuelle Fünf-Jahres-Wachstumsprognose von Lieferungen von 110.000 bis 125.000 Goldäquivalent-Unzen. Darin nämlich sind diese Projekte noch gar nicht enthalten. Schaut man auf deren unglaubliches Wachstumspotenzial, ist es sehr gut möglich, dass sich dies für einige oder gar für alle Projekte ändert. Schließlich möchte ich an dieser Stelle nochmals betonen, wie sehr ich mich über den Erwerb eines 100 %-Silberstreams von dem "South Railroad'-Projekt von Orla Mining freue. Das nämlich unterstreicht unsere Strategie, unser Engagement in Tier-1-Bergbauregionen wie eben Nevada weiter zu erhöhen."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-strong-cash-flow-in-the-first-quarter-and-new-projects-the-share-price-breaks-out/

Fazit: OR Royalties auf dem besten Weg zur absoluten Spitzenklasse!

OR Royalties (WKN: A417BX) liefert nicht nur Rekordzahlen, sondern entfesselt mit jedem neuen Deal eine regelrechte Wachstumslawine. Die brillante Kombination aus starken Cashflows, strategisch platzierten Lizenzgebühren und hochrentablen Silber-Kupfer und Gold-Streams zeigt: OR ist kein Mitläufer, sondernein Taktgeber im Edelmetallsektor! Mit Projekten wie "South Railroad', "Spring Valley', "Cariboo' oder "Upper Beaver' sichert sich OR Royalties (WKN: A417BX) nicht nur Zugang zu mehreren Millionen Unzen Edelmetallen - sondern auch eine exzellente Kostenstruktur und riesiges "Upside'-Potenzial auf Jahrzehnte hinaus.

Noch beeindruckender: Viele dieser Weltklasse-Projekte sind noch nicht einmal in der aktuellen 5 Jahres-Wachstumsprognose berücksichtigt - was dem bestehenden Ausblick von bis zu 125.000 Unzen Goldäquivalent einen zusätzlichen Turbo verpassen könnte. Die Deals sind clever, die Partner hochkarätig, das Timing perfekt - und der nächste Meilenstein ist stets schon in greifbarer Nähe.

Die Aufstockung der Kredit-Fazilität unterstreicht einmal mehr das Vertrauen der Finanzierungspartner in das Geschäftsmodell von OR (WKN: A417BX) und liefert gleichzeitig die Basis, um auch künftig attraktive Royalties und Streams in Top-Jurisdiktionen blitzschnell und flexibel zu sichern. Ganz im Sinne der Wachstumsstrategie von CEO Jason Attew - der damit womöglich schon den nächsten Deal in der Pipeline haben könnte.

Wer jetzt in OR (WKN: A417BX) investiert, setzt auf ein Unternehmen mit visionärem Management, exzellentem Track Record, massiver Skalierbarkeit und enormem Hebel auf steigende Edelmetallpreise. Diese Aktie ist nicht nur eine solide Basisanlage im Edelmetallsektor - sie ist ein echter Rendite-Booster mit langfristigem Rückenwind!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

