Windsurf richtet einen GPU-Cluster in Deutschland ein, der eine um 50 schnellere Leistung und sicheren Zugang für europäische Unternehmen bietet.

und sicheren Zugang für europäische Unternehmen bietet. Datenresidenz gewährleistet, dass Enterprise-Repositorys in der EU bleiben, um strengste Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

gewährleistet, dass Enterprise-Repositorys in der EU bleiben, um strengste Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Windsurf unterstützt bereits über 100 europäische Unternehmenskunden, was die starke Nachfrage nach KI-getriebenen Entwicklungstools in der EMEA-Region verdeutlicht.

Windsurf, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Softwareentwicklung, hat heute die Einrichtung seines ersten GPU-Clusters in Deutschland angekündigt, um der stark steigenden Produktnachfrage zu entsprechen und seine Leistungskapazität in ganz Europa auszubauen. Der neue Cluster ist der erste große internationale Schritt des Unternehmens beim Aufbau einer skalierbaren Infrastruktur für den europäischen Markt, wobei über 100 lokale Unternehmenskunden jetzt schon Windsurf-Produkte nutzen.

Windsurf hat sich bei seinem ersten Deployment für den Standort Frankfurt entschieden eine natürliche Wahl, zumal dort die weltweit strengsten Datensicherheitsgesetze gelten. Der Cluster wurde speziell für die einzigartigen Sicherheits- und Leistungsanforderungen europäischer Unternehmen entwickelt und bietet selbst in den komplexesten und sichersten Umgebungen einen Rahmen für hohe Leistung.

"Angesichts der rund 6 Millionen Entwickler in Europa haben Nutzer eine Infrastruktur verdient, die ihren Bedürfnissen entspricht", sagte Varun Mohan, CEO von Windsurf. "Die Nachfrage nach sicherer KI-gestützter Entwicklung ist unbestreitbar. Mit der Einrichtung dieses GPU-Clusters wollen wir auf der wachsenden Dynamik unserer bestehenden Kunden aufbauen und die Präsenz von Windsurf als führende KI-Lösung weiter ausbauen."

Windsurf gewährleistet darüber hinaus, dass Kundencode, Datenverarbeitung und -speicherung innerhalb der Grenzen verbleiben und bietet deshalb Datenresidenz innerhalb der EU an. Ziel insgesamt ist es, Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen und gleichzeitig die Latenzzeit um mehr als 50 zu reduzieren.

"Von Telekommunikationsunternehmen bis hin zu Fintechs unterstützen wir bereits einige der sicherheitsbewusstesten Unternehmen Europas", so Anshul Ramachandran, Founding Team. "Dies ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Roadmap, da wir bestrebt sind, eine vertrauenswürdige Infrastruktur in der gesamten Region zu skalieren."

Während das Team weiterhin daran arbeitet, die Verfügbarkeit von Funktionen für europäische Kunden zu verbessern, können lokale Unternehmen bereits heute auf den Windsurf Editor und die Windsurf Plugins zählen beide sind voll funktionsfähig und einsatzbereit im Einklang mit den geltenden Vorschriften. Erfahren Sie mehr unter windsurf.com/enterprise.

Über Windsurf:

Windsurf ist eine generative KI-getriebene Softwareentwicklungsplattform, die es Softwareingenieuren erlaubt, schneller zu arbeiten, technische Lasten zu reduzieren und mit mehr Vertrauen zu entwickeln. Mit codenativen Modellen und Flow-Aware-Tools lässt sich Windsurf nahtlos in bestehende Workflows integrieren, um Softwareentwicklung im großen Maßstab und von höherer Qualität zu ermöglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610613287/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Jennifer Henry

VSC im Namen von Windsurf

windsurf@vsc.co