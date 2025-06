HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu den Protesten gegen Trump und zur Migrationsdebatte:

"Bei allem, was die Migrationssituation in den USA von der in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern unterscheidet, so ist den Hauptzielländern von illegaler Einwanderung eines gemeinsam: Regierungen, die hier einen vergleichsweise laxen Kurs gefahren haben, wurden abgewählt. Gewählt wurden Parteien, die versprachen, durchzugreifen und die Kontrolle darüber, wer unter welchen Umständen ins Land kommt oder eben nicht, wieder zurückzugewinnen. Außer in Dänemark haben Parteien aus dem linken Spektrum viel zu lange nicht verstanden, welche Sprengkraft es hat, wenn die einheimische (und auch die legal zugewanderte) Bevölkerung den Eindruck gewinnen musste, dass dieses heikle Thema nicht angegangen wird."