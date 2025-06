BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Versorgungsproblemen bei Diabetes-Medikamenten:

"Mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes, also etwa jeder zehnte Bundesbürger. Um zu überleben, müssen sie ihrem Körper regelmäßig Insulin zuführen. Das Problem: einige der Medikamente sind derzeit nicht verfügbar. Das zuständige Bundesinstitut listet aktuell Lieferengpässe für 14 Insulin-Präparate aus. Die Engpässe resultieren unter anderem aus einer steigenden Nachfrage, aber auch daher, dass sich einzelne Hersteller vom deutschen Markt zurückziehen. Für viele Patienten bedeutet das eine Umstellung auf Ersatzpräparate, die nur unter ärztlicher Betreuung erfolgen kann. Wenn dann auch noch Pumpen und anderes Zubehör zeitweise nicht vorhanden ist, verstärkt dies die Verunsicherung. All dies zeigt, dass Herstellung und Vertrieb von lebenswichtigen Medizinprodukte auf zu wenige Unternehmen konzentriert ist."/yyzz/DP/men