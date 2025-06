© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Ein nächtlicher israelischer Luftangriff auf Irans Atomanlagen belastet die Märkte. Die Sorge vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts wächst. Öl wird deutlich teurer, Aktienkurse fallen weltweit. Die Details. Ein israelischer Luftangriff auf den Iran belastete am Freitag die internationalen Finanzmärkte. Während die Preise für Öl und Gold deutlich stiegen, gaben Aktien weltweit nach. Dies ist ein klares Zeichen für die wachsende Unsicherheit unter Anlegern und ihre Angst vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts. In Asien verloren der japanische Nikkei-Index 1,3 Prozent und der südkoreanische Kospi 1,1 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong sank um 0,8 Prozent. Auch in Europa und den USA …