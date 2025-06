Langenfeld (ots) -Anlässlich des Weltblutspendetags am 14. Juni lenkt die Octapharma Plasma GmbH den Fokus auf Menschen, die regelmäßig ihr Blut und Plasma spenden - und damit oft im Stillen Leben retten. In den bundesweit 21 Spendezentren engagieren sich täglich Hunderte Menschen mit einer außergewöhnlichen Selbstverständlichkeit für das Wohl anderer.Ein klares Bekenntnis zur Spendergemeinschaft"Wer Blut oder Plasma spendet, schenkt nicht nur Hoffnung, sondern oft das Wertvollste überhaupt: Lebenszeit. Unsere Spenderinnen und Spender sind das Fundament unseres medizinischen Wirkens - ohne sie gäbe es keine Therapien, keine Heilung, keine Hoffnung. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, oft still und regelmäßig. Ihr Einsatz verdient tiefsten Respekt", betont Hubert Franzaring, Geschäftsführer der Octapharma Plasma GmbH.Eine Spende ist allerdings mehr als medizinische Notwendigkeit - sie ist gelebte Menschlichkeit. Jede Spende erzählt von Mitgefühl, Verantwortung und einem Miteinander, das uns als Gesellschaft ausmacht.Regelmäßige Blut- und Plasmaspenden: Ein unbezahlbarer Beitrag zur GesellschaftDenn täglich sind Menschen in Deutschland auf Blut- oder Plasmaprodukte angewiesen - etwa bei Krebsbehandlungen, nach schweren Unfällen oder bei chronischen Erkrankungen. Doch immer häufiger melden Blutbanken und Spendeeinrichtungen Engpässe. Besonders in den Sommermonaten sinkt die Spendenbereitschaft. Was viele aber nicht wissen: Blut und Blutplasma lassen sich nicht künstlich herstellen. Für eine verlässliche Gesundheitsversorgung braucht es Menschen, die regelmäßig Blut und Plasma spenden.Das Team im Hintergrund"Hinter jeder Spende steht ein Mensch", ergänzt Hubert Franzaring, "und hinter jedem medizinisch sicheren Produkt ein eingespieltes Team. Die Leistung unserer Teams in den Spendezentren verdient besondere Würdigung: von medizinischen Fachkräften bis hin zu Fahrer:innen, die Spenden sicher transportieren. Ohne ihre präzise und verantwortungsvolle Arbeit wäre eine funktionierende Versorgung undenkbar."Octapharma Plasma bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern und ruft dazu auf, Teil dieser Bewegung zu werden. Wer sich für eine Blut- und Plasmaspende interessiert, findet unter www.octapharmaplasma.de weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminbuchung bei dem Standort seiner Wahl.Die Octapharma Plasma GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octapharma AG, einem weltweit tätigen familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Lachen / Schweiz. Die Octapharma mit insgesamt 11.000 Mitarbeitenden ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma zur Herstellung lebensrettender Medikamente im Bereich Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin spezialisiert. Octapharma stellt seine Produkte in 118 Ländern bereit und betreibt weltweit rund 200 Spendezentren, davon 21 allein in Deutschland. Die Octapharma Plasma GmbH mit Hauptsitz in Langenfeld beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. Gemeinsam mit ihren Spenderinnen und Spendern trägt sie seit mehr als 20 Jahren dazu bei, Deutschland und Europa mit Plasmaprodukten zu versorgen. So können viele Krankheiten behandelt, Organtransplantationen durchgeführt und Unfallopfer gerettet werden. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, bleiben Blut- und Plasmaspenden für die moderne Medizin auch in Zukunft lebenswichtig. Mehr unter www.octapharmaplasma.dePressekontakt:Angela RecinoBewegte KommunikationTel.: +49 (0)2241 02007011E-Mail: a.recino@bewegtkommunikation.dePresseabteilung Octapharma Plasma GmbHE-Mail: presse@octapharmaplasma.deOriginal-Content von: Octapharma Plasma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174962/6054365