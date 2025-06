DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BAHN - Für die Verbesserung ihrer Pünktlichkeit ist die Deutsche Bahn künftig bereit, schon geplante Baustellen zu verschieben. Das hat Bahnmanagerin Daniela Gerd tom Markotten im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) angekündigt. "Das Verschieben von Baustellen in die nächsten Jahre darf jedenfalls kein Tabu mehr sein." Das schaue sich die zuständige Tochtergesellschaft DB InfraGo jetzt genauer an. Dabei fokussiere man sich darauf, erst das zu modernisieren, was "extrem störanfällig" sei, betonte sie. "Dass wir jetzt die Pünktlichkeit so in den Vordergrund stellen, hat es bisher noch nicht gegeben." (FAZ)

PAYRAILS - Payrails hat sich neues Kapital von Investoren gesichert: Das Berliner Fintech sammelt in einer Finanzierungsrunde 32 Millionen US-Dollar (etwa 28 Millionen Euro) ein. An der Runde beteiligen sich namhafte Geldgeber. Neben HV Capital investieren auch die bestehenden Investoren EQT Ventures, General Catalyst und Andreessen Horowitz. Die kalifornische Beteiligungsgesellschaft Andreessen Horowitz war es auch, die bereits vor etwa drei Jahren die erste Finanzierungsrunde von Payrails angeführt hatte. Damals sammelte das Fintech 6,4 Millionen US-Dollar ein. Zu der Bewertung wollte sich das Unternehmen nicht äußern. (Handelsblatt)

