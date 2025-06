The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2025ISIN NameFR0013342334 VALEO 18-25 MTNXS0903532090 NGG FINANCE 13/73 FLRUS565849AB20 MARATHON OIL 2032DE000HLB3TA9 LB.HESS.THR.CARRARA06ZG/1FR0128379502 FRANKREICH 24/25 ZOCA11070TAF53 BRIT. COL.PROV. 2025DE000A383B02 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000DJ9AK07 DZ BANK IS.A2615DE000BU0E188 BRD USCHAT.AUSG.24/06XS2334112641 ANSELMA ISS. 21/38 BXS2334112302 ANSELMA ISS. 21/38 AXS2434390600 AFR. DEV. BK 22/25 MTNXS2432857048 NORD.INV.BK 22/25 MTNDE000HLB2VK6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/20US23204G6052 CUSTOM.BNC.P.PF E FFDL25XS2193852261 MBH CORP. 20/25DE000HLB4UF4 LB.HESS.-THR.IS.18/25XS2189594315 SIG COMB.PUR 20/25 REGSUSU5009LBB54 KRAFT HEINZ 20/31 REGSXS0138036842 KRED.F.WIED.01/25 MTNCH0479514314 KUEHNE+N.INT 19/25