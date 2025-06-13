The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2025
ISIN Name
FR0013342334 VALEO 18-25 MTN
XS0903532090 NGG FINANCE 13/73 FLR
US565849AB20 MARATHON OIL 2032
DE000HLB3TA9 LB.HESS.THR.CARRARA06ZG/1
FR0128379502 FRANKREICH 24/25 ZO
CA11070TAF53 BRIT. COL.PROV. 2025
DE000A383B02 KRED.F.WIED.24/34 MTN
DE000DJ9AK07 DZ BANK IS.A2615
DE000BU0E188 BRD USCHAT.AUSG.24/06
XS2334112641 ANSELMA ISS. 21/38 B
XS2334112302 ANSELMA ISS. 21/38 A
XS2434390600 AFR. DEV. BK 22/25 MTN
XS2432857048 NORD.INV.BK 22/25 MTN
DE000HLB2VK6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/20
US23204G6052 CUSTOM.BNC.P.PF E FFDL25
XS2193852261 MBH CORP. 20/25
DE000HLB4UF4 LB.HESS.-THR.IS.18/25
XS2189594315 SIG COMB.PUR 20/25 REGS
USU5009LBB54 KRAFT HEINZ 20/31 REGS
XS0138036842 KRED.F.WIED.01/25 MTN
CH0479514314 KUEHNE+N.INT 19/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2025
ISIN Name
FR0013342334 VALEO 18-25 MTN
XS0903532090 NGG FINANCE 13/73 FLR
US565849AB20 MARATHON OIL 2032
DE000HLB3TA9 LB.HESS.THR.CARRARA06ZG/1
FR0128379502 FRANKREICH 24/25 ZO
CA11070TAF53 BRIT. COL.PROV. 2025
DE000A383B02 KRED.F.WIED.24/34 MTN
DE000DJ9AK07 DZ BANK IS.A2615
DE000BU0E188 BRD USCHAT.AUSG.24/06
XS2334112641 ANSELMA ISS. 21/38 B
XS2334112302 ANSELMA ISS. 21/38 A
XS2434390600 AFR. DEV. BK 22/25 MTN
XS2432857048 NORD.INV.BK 22/25 MTN
DE000HLB2VK6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/20
US23204G6052 CUSTOM.BNC.P.PF E FFDL25
XS2193852261 MBH CORP. 20/25
DE000HLB4UF4 LB.HESS.-THR.IS.18/25
XS2189594315 SIG COMB.PUR 20/25 REGS
USU5009LBB54 KRAFT HEINZ 20/31 REGS
XS0138036842 KRED.F.WIED.01/25 MTN
CH0479514314 KUEHNE+N.INT 19/25
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