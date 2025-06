Neue Energie-Bonds am KMU-Anleihemarkt

Passend zur vorhergesagten Hitzewelle in Deutschland in den kommenden Tagen tummeln sich aktuell zahlreiche Finanzierungsprojekte aus dem Solar- und Energiebereich am KMU-Anleihemarkt. Und das scheint nur logisch, denn die Transformation des Energiesystems gehört zu den großen Aufgaben unserer Zeit und ist ohne Kapitalmarktfinanzierungen wohl kaum denkbar. Die aktuell am Markt angebotenen Projekt-Finanzierungen sind dabei meist ähnlich gestaltet - über kleine Volumina bis zu 10 Mio. Euro und Kupons um die 7% p.a. Einen detaillierten Überblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...